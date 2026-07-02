*07:42JST NYの視点：米6月雇用統計：消費者の労働市場への不安も残る

米労働統計局が発表する6月雇用統計で失業率は4月と同様4.3％を維持、非農業部門雇用者数は＋11.3万人と5月＋17.2万人から伸び鈍化が予想されている。

また、雇用統計の先行指標のひとつ民間部門の雇用統計となるADP雇用統計の6月分は＋9.8万人と3月来の低水準となった。コンファレンスボードが発表した6 月消費者信頼感指数で、エコノミストが雇用状況を判断するうえで注視している雇用が「十分」24 9と「困難」22.5の差は2.4と5月から一段と低下し、2021年以降ほぼ5年ぶり低水準となり、消費者が依然労働市場に不安を持っている証拠となった。

市場は労働市場の底堅さを示す雇用統計の結果を予想しているが、ネガティブサプライズは年内の利上げ観測を弱め、ドル売りにつながる。連邦準備制度理事会（FRB）のウォ―シュ議長は欧州中央銀行（ECB）フォーラムで、自身の会見以降、利回りが低下し、変動率も低下しているとしたほか、原油安によりインフレも鈍化傾向にあると、インフレ懸念を弱めた発言をした。

■6月雇用先行指標

●ADP雇用統計：・ADP雇用統計：＋9.8万人（予想：＋12万人、5月：＋12.2万人）

●ISM製造業景況指数雇用：雇用：49.7（予想48.8、5月46.4）

●コンファレンスボード消費者信頼感指数

雇用

十分：24.9（24.8）

不十分：52.6（55.4）

困難：22.5（19.8）

6か月先

増加：15.2（16.6）

減少：25.6（27.0）

不変：59.2（56.4）

所得

増加：20.8（19.2）

減少：13.2（14.5）

不変：66.0（66.3）

■市場予想

・米・非農業部門雇用者数：予想：＋11.3万人、5月：＋17.2万人）

・米・失業率：予想4.3％、5月：4.3％

・米・平均時給：前月比＋0.3％、前年比+3.5％、5月：＋0.3％、+3.4％）《CS》