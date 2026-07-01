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出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、MIRAINIなどがランクイン

2026年7月1日 14:41

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記事提供元：フィスコ

*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、MIRAINIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月1日　14:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 58738 　11284.535　 398.14% 0.0008%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　794860 　11585.936　 365.44% -0.0024%
＜546A＞ MIRAINI　　　5813800 　727375.68　 302.76% 0.0807%
＜6522＞ アスタリスク　　　　5975800 　1236862.96　 274.97% 0.1812%
＜6837＞ 京写　　　　　　　　692500 　25502.06　 271.79% 0.0862%
＜2016＞ iF米710H　　　494322 　84742.926　 238.28% -0.0061%
＜2511＞ NF外債　　　　　　440490 　102321.05　 215.14% 0.0008%
＜6663＞ 太洋テクノ　　　　　246600 　14964.06　 201.4% 0.0675%
＜6237＞ イワキポンプ　　　　296400 　208550　 191.59% 0.084%
＜2586＞ フルッタフルッタ　　2487200 　53995.22　 186.99% 0.0693%
＜6977＞ 抵抗器　　　　　　　168600 　75640.44　 180.09% -0.1099%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　2119500 　286048.96　 172.5% -0.0613%
＜4800＞ オリコン　　　　　　566500 　184734.26　 153.82% 0.0285%
＜7803＞ ブシロード　　　　　1555500 　121637.4　 137.56% 0.0541%
＜7012＞ 川重　　　　　　　　38306000 　27909143.59　 136.19% -0.0875%
＜8929＞ 青山財産　　　　　　241900 　79660.26　 128.61% -0.0448%
＜2510＞ NF国内債　　　　　258620 　66316.318　 127.11% -0.0112%
＜2975＞ スターマイカHD　　685700 　280896.08　 123.18% -0.0963%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　274400 　77677.18　 121.5% 0.0396%
＜1624＞ NF機械　　　　　　736 　33343.184　 113.49% 0.0163%
<8173> Joshin　　　　291700 　419698.8　 110.67% 0.0458%
<2521> 上場米HE　　　　　27955 　17283.412　 109.51% 0.0037%
<1698> 上場配当　　　　　　30795 　43968.406　 108.94% -0.0059%
<2338> クオンタムS　　　　411400 　17486.28　 105.65% 0.0357%
<2637> GXクリーン日　　　27170 　35741.914　 103.99% 0.0381%
<2630> MXS米株ヘ　　　　2526 　24053.609　 101.89% 0.0031%
<1482> 米債ヘッジ　　　　　207570 　109393.96　 98.78% -0.0075%
<1476> iSJリート　　　　359695 　248586.996　 95.91% -0.0106%
<4446> Link－UG　　　858700 　250822.16　 93.62% 0.0034%
<2620> iS米債13　　　　736680 　99537.81　 92.08% 0.0018%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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