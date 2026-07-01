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出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、MIRAINIなどがランクイン
*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、MIRAINIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月1日 14:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜381A＞ iF米債35 58738 11284.535 398.14% 0.0008%
＜2512＞ NF外債ヘ 794860 11585.936 365.44% -0.0024%
＜546A＞ MIRAINI 5813800 727375.68 302.76% 0.0807%
＜6522＞ アスタリスク 5975800 1236862.96 274.97% 0.1812%
＜6837＞ 京写 692500 25502.06 271.79% 0.0862%
＜2016＞ iF米710H 494322 84742.926 238.28% -0.0061%
＜2511＞ NF外債 440490 102321.05 215.14% 0.0008%
＜6663＞ 太洋テクノ 246600 14964.06 201.4% 0.0675%
＜6237＞ イワキポンプ 296400 208550 191.59% 0.084%
＜2586＞ フルッタフルッタ 2487200 53995.22 186.99% 0.0693%
＜6977＞ 抵抗器 168600 75640.44 180.09% -0.1099%
＜6166＞ 中村超硬 2119500 286048.96 172.5% -0.0613%
＜4800＞ オリコン 566500 184734.26 153.82% 0.0285%
＜7803＞ ブシロード 1555500 121637.4 137.56% 0.0541%
＜7012＞ 川重 38306000 27909143.59 136.19% -0.0875%
＜8929＞ 青山財産 241900 79660.26 128.61% -0.0448%
＜2510＞ NF国内債 258620 66316.318 127.11% -0.0112%
＜2975＞ スターマイカHD 685700 280896.08 123.18% -0.0963%
＜9227＞ マイクロ波化 274400 77677.18 121.5% 0.0396%
＜1624＞ NF機械 736 33343.184 113.49% 0.0163%
<8173> Joshin 291700 419698.8 110.67% 0.0458%
<2521> 上場米HE 27955 17283.412 109.51% 0.0037%
<1698> 上場配当 30795 43968.406 108.94% -0.0059%
<2338> クオンタムS 411400 17486.28 105.65% 0.0357%
<2637> GXクリーン日 27170 35741.914 103.99% 0.0381%
<2630> MXS米株ヘ 2526 24053.609 101.89% 0.0031%
<1482> 米債ヘッジ 207570 109393.96 98.78% -0.0075%
<1476> iSJリート 359695 248586.996 95.91% -0.0106%
<4446> Link－UG 858700 250822.16 93.62% 0.0034%
<2620> iS米債13 736680 99537.81 92.08% 0.0018%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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