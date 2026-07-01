*12:26JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い先行も上げ幅縮小する展開

1日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は続伸、買い先行も上げ幅縮小する展開

・ドル・円は小じっかり、上値を試す

・値上がり寄与トップはイビデン＜4062＞、同2位が太陽誘電＜6976＞



■日経平均は続伸、買い先行も上げ幅縮小する展開

日経平均は続伸。184.34円高の70246.66円（出来高概算10億6517万株）で前場の取引を終えている。

前日6月30日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は136.46ドル高の52319.20ドル、ナスダックは393.58ポイント高の26213.72で取引を終了した。中東情勢の回復期待に、寄り付き後、上昇。雇用関連指標が良好な結果となり、強い雇用統計を期待した買いやハイテクが引き続き相場を押し上げ、終日堅調に推移。ダウは連日過去最高値で終了した。

米株式市場の動向を横目に、7月1日の日経平均は711.96円高の70774.28円と続伸して取引を開始した。米国株高やハイテク株の上昇を受け、東京市場でも半導体関連や電子部品株に買いが先行した。また、取引開始前に発表された日銀短観（6月調査）で、大企業製造業の業況判断DIが前回3月調査から改善したことも株価下支え要因となった。一方、日経平均は朝方に72000円手前まで迫った後、短期的な利益確定売りに押され、前場中盤にかけて上げ幅を縮小した。

個別では、イビデン＜4062＞、太陽誘電＜6976＞、京セラ＜6971＞、ソフトバンクG＜9984＞、スクリン＜7735＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞、リクルートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞、味の素＜2802＞、レーザーテック＜6920＞、SMC＜6273＞、ベイカレント＜6532＞、オムロン＜6645＞、安川電＜6506＞などの銘柄が上昇。

一方、フジクラ＜5803＞、アドバンテ＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞、東エレク＜8035＞、KDDI＜9433＞、中外薬<4519>、テルモ<4543>、古河電<5801>、ダイキン<6367>、キッコマン<2801>、ニトリHD<9843>、セコム<9735>、アステラス薬<4503>、住友電<5802>、住友不<8830>などの銘柄が下落。

業種別では、金属製品、電気機器、機械などが上昇した一方で、非鉄金属、不動産業、海運業などが下落した。

後場の日経平均株価は、70000円台を維持しつつ上値を試す展開が見込まれる。米国市場では中東情勢の改善期待に加え、良好な雇用関連指標を受けた景気認識の改善が株式市場を支えた。ハイテク株高も東京市場の半導体・電子部品株への買いにつながっている。ただ、米雇用統計への期待が強まる一方で、強い指標は米金利上昇につながる面もある。中東情勢についても会合後の進展確認が必要で、原油価格の変動には注意が残る。後場は米株先物、為替、米金利を確認しながら、利益確定売りをこなせるかが焦点となろう。

■ドル・円は小じっかり、上値を試す

1日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、162円52銭から162円78銭までやや値を上げた。為替介入への警戒感が一段と強まるなか、上値を試す展開で目先は163円を目指す。また、米9月利上げ観測の継続で、ドル買い地合いに変わりはない。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は162円52銭から162円78銭、ユ-ロ・円は185円45銭から185円74銭、ユ-ロ・ドルは1.1402ドルから1.1422ドル。



■後場のチェック銘柄

・エスポア<3260>、Ａｍａｚｉａ<4424>の、2銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値上がり寄与トップはイビデン＜4062＞、同2位が太陽誘電＜6976＞



■経済指標・要人発言

【経済指標】

・日銀短観(大企業製造業)(4-6月)：22(予想16、前回17)

・中・RatingDog製造業PMI(6月)：51.7（予想51.9、前回51.8）

【要人発言】

・特になし



＜国内＞

・14:00 消費者態度指数(6月) 予想34.1 前回33.6

＜海外＞

・特になし《CS》