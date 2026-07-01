*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 MIRAINIホールディングス、Link-U グループ、ナガイレーベンなど

銘柄名<コード>30日終値⇒前日比

しまむら＜8227＞ 3340 +27

第1四半期営業利益16.8％増。

ナガイレーベン＜7447＞ 1749 +112

第3四半期累計の営業利益が3.5％減。

上期の7.9％減から減益率縮小。自社株買いも発表。

ジェイテックコーポレーション＜3446＞ 1850 +97

プラズマ化学的気相加工装置など約5.3億円の受注発表。

アセンテック＜3565＞ 420 +24

韓国ネットワークセキュリティのパイオリンクと

業務提携・ディストリビュータ契約。上値は重い。

クオルテック＜9165＞ 1695 +11

経産省「成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）」に採択。

上値は重い。

トラースOP＜6696＞ 329 +7

引き続きサーバー機器などのNTTイノベーティブデバイス採用が手掛かり。

上値は重い。

MIRAINIホールディングス＜546A＞ 2242 +400

業績・配当予想を上方修正。

Link-U グループ＜4446＞ 860 +96

経産省「流通プラットフォーム拡大支援」区分採択を引き続き材料視。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 10855 +878

サムスン電子などの大型投資計画を材料視。

太陽誘電＜6976＞ 20150 +1540

電線株やMLCC関連には本日見直し買い。

日清紡HD＜3105＞ 2475 +67

野村證券では目標株価を引き上げ。

ローツェ＜6323＞ 4840 +325

半導体製造装置株上昇の流れで。

ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 7790 +670

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

マルマエ＜6264＞ 2818 +155

半導体株高で押し目買い優勢。

古河電気工業＜5801＞ 4730 +311

SBI証券では投資判断を格上げ。

TOWA＜6315＞ 3340 +200

半導体製造装置株は本日総じて強い。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4620 +315

半導体製造装置株の上昇に追随。

村田製作所＜6981＞ 11395 +655

シティグループ証券では投資判断を格上げ。

楽天グループ＜4755＞ 753.4 +38.9

自前衛星通信への総務省補助事業対象にと伝わる。

メルカリ＜4385＞ 4090 +130

新規材料も見当たらず需給要因中心か。

SCREEN<7735> 17805 +1040

米SOX指数は4％近い上昇に。

フジクラ<5803> 6238 +353

建築資材のカーライルがコーニングに買収提案とも伝わり。

東京エレクトロン<8035> 77150 +2450

UBS証券では目標株価を引き上げ。

UACJ<5741> 2551 +113

SBI証券では投資判断を格上げ。

日東紡績<3110> 4315 -265

29日は分割権利落ち手掛かりにAI関連で逆行高も。《CS》