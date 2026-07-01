関連記事
前日に動いた銘柄 part1 MIRAINIホールディングス、Link-U グループ、ナガイレーベンなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 MIRAINIホールディングス、Link-U グループ、ナガイレーベンなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
しまむら＜8227＞ 3340 +27
第1四半期営業利益16.8％増。
ナガイレーベン＜7447＞ 1749 +112
第3四半期累計の営業利益が3.5％減。
上期の7.9％減から減益率縮小。自社株買いも発表。
ジェイテックコーポレーション＜3446＞ 1850 +97
プラズマ化学的気相加工装置など約5.3億円の受注発表。
アセンテック＜3565＞ 420 +24
韓国ネットワークセキュリティのパイオリンクと
業務提携・ディストリビュータ契約。上値は重い。
クオルテック＜9165＞ 1695 +11
経産省「成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）」に採択。
上値は重い。
トラースOP＜6696＞ 329 +7
引き続きサーバー機器などのNTTイノベーティブデバイス採用が手掛かり。
上値は重い。
MIRAINIホールディングス＜546A＞ 2242 +400
業績・配当予想を上方修正。
Link-U グループ＜4446＞ 860 +96
経産省「流通プラットフォーム拡大支援」区分採択を引き続き材料視。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 10855 +878
サムスン電子などの大型投資計画を材料視。
太陽誘電＜6976＞ 20150 +1540
電線株やMLCC関連には本日見直し買い。
日清紡HD＜3105＞ 2475 +67
野村證券では目標株価を引き上げ。
ローツェ＜6323＞ 4840 +325
半導体製造装置株上昇の流れで。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 7790 +670
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。
マルマエ＜6264＞ 2818 +155
半導体株高で押し目買い優勢。
古河電気工業＜5801＞ 4730 +311
SBI証券では投資判断を格上げ。
TOWA＜6315＞ 3340 +200
半導体製造装置株は本日総じて強い。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4620 +315
半導体製造装置株の上昇に追随。
村田製作所＜6981＞ 11395 +655
シティグループ証券では投資判断を格上げ。
楽天グループ＜4755＞ 753.4 +38.9
自前衛星通信への総務省補助事業対象にと伝わる。
メルカリ＜4385＞ 4090 +130
新規材料も見当たらず需給要因中心か。
SCREEN<7735> 17805 +1040
米SOX指数は4％近い上昇に。
フジクラ<5803> 6238 +353
建築資材のカーライルがコーニングに買収提案とも伝わり。
東京エレクトロン<8035> 77150 +2450
UBS証券では目標株価を引き上げ。
UACJ<5741> 2551 +113
SBI証券では投資判断を格上げ。
日東紡績<3110> 4315 -265
29日は分割権利落ち手掛かりにAI関連で逆行高も。《CS》
スポンサードリンク