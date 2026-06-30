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出来高変化率ランキング（13時台）～アクリート、三陽商などがランクイン

2026年6月30日 14:00

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記事提供元：フィスコ

*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アクリート、三陽商などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月30日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2248＞ iF500H有　　 　738659 　39252.169　 359.04% 0.0045%
＜4395＞ アクリート　　　　 　715600 　20567.22　 352.78% -0.045%
＜3989＞ シェアリングT　　 　1692800 　100250.32　 333.31% 0.2139%
＜4446＞ Link－UG　　 　899000 　58573.1　 293.69% 0.1675%
＜546A＞ MIRAINI　　 　1179600 　187237.78　 288.91% 0.2171%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　 　1385300 　86029.38　 269.82% 0.1501%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　520037 　185687.314　 260.45% 0.0063%
＜7447＞ ナガイレーベ　　　 　258600 　84027.56　 191.74% 0.0806%
＜8011＞ 三陽商　　　　　　 　183300 　144565.4　 190.44% 0.0563%
＜3652＞ DMP　　　　　　 　183400 　98665.92　 153.84% 0.0434%
＜4174＞ アピリッツ　　　　 　234100 　50455.82　 140.20% 0.0162%
＜3446＞ JTECCORP　 　81500 　55356.9　 133.12% 0.065%
＜7965＞ 象印　　　　　　　 　813500 　301242.46　 127.72% -0.0697%
＜4382＞ HEROZ　　　　 　92800 　23104.66　 125.11% -0.0278%
＜9235＞ 売れるネG　　　　 　181900 　28807.26　 124.10% 0.1606%
＜237A＞ iS米債25　　　 　1110870 　53243.617　 115.65% 0.0053%
＜8291＞ 日産東HD　　　　 　686000 　284674.94　 110.21% -0.0252%
＜7241＞ フタバ　　　　　　 　500800 　210223.78　 89.57% 0%
＜3664＞ WIZE　　　　　 　6239000 　56702.64　 78.20% 0.0952%
＜6330＞ 洋エンジ　　　　　 　3045900 　2769368.4　 75.57% -0.0756%
<9165> クオルテック　　　 　36000 　34250.6　 74.57% 0.0243%
<1546> NFダウヘ無　　　 　3602 　133516.228　 74.56% 0.0057%
<1473> Oneトピクス　　 　33240 　64529.006　 73.51% 0.0056%
<4755> 楽天G　　　　　　 　25180400 　10236965　 68.08% 0.0642%
<3624> アクセルマーク　　 　1906100 　73012.58　 67.53% 0.027%
<2620> iS米債13　　　 　435850 　82524.596　 65.60% 0.0021%
<3133> 海帆　　　　　　　 　14325200 　401516.04　 65.59% 0.2452%
<3030> ハブ　　　　　　　 　96600 　45436.4　 64.16% -0.0382%
<3529> アツギ　　　　　　 　303000 　132230.4　 60.68% 0.1233%
<6993> 大黒屋　　　　　　 　8706700 　412499.3　 55.88% 0.0337%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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