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出来高変化率ランキング（13時台）～アクリート、三陽商などがランクイン
*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アクリート、三陽商などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月30日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2248＞ iF500H有 738659 39252.169 359.04% 0.0045%
＜4395＞ アクリート 715600 20567.22 352.78% -0.045%
＜3989＞ シェアリングT 1692800 100250.32 333.31% 0.2139%
＜4446＞ Link－UG 899000 58573.1 293.69% 0.1675%
＜546A＞ MIRAINI 1179600 187237.78 288.91% 0.2171%
＜6166＞ 中村超硬 1385300 86029.38 269.82% 0.1501%
＜2564＞ GXSディビ 520037 185687.314 260.45% 0.0063%
＜7447＞ ナガイレーベ 258600 84027.56 191.74% 0.0806%
＜8011＞ 三陽商 183300 144565.4 190.44% 0.0563%
＜3652＞ DMP 183400 98665.92 153.84% 0.0434%
＜4174＞ アピリッツ 234100 50455.82 140.20% 0.0162%
＜3446＞ JTECCORP 81500 55356.9 133.12% 0.065%
＜7965＞ 象印 813500 301242.46 127.72% -0.0697%
＜4382＞ HEROZ 92800 23104.66 125.11% -0.0278%
＜9235＞ 売れるネG 181900 28807.26 124.10% 0.1606%
＜237A＞ iS米債25 1110870 53243.617 115.65% 0.0053%
＜8291＞ 日産東HD 686000 284674.94 110.21% -0.0252%
＜7241＞ フタバ 500800 210223.78 89.57% 0%
＜3664＞ WIZE 6239000 56702.64 78.20% 0.0952%
＜6330＞ 洋エンジ 3045900 2769368.4 75.57% -0.0756%
<9165> クオルテック 36000 34250.6 74.57% 0.0243%
<1546> NFダウヘ無 3602 133516.228 74.56% 0.0057%
<1473> Oneトピクス 33240 64529.006 73.51% 0.0056%
<4755> 楽天G 25180400 10236965 68.08% 0.0642%
<3624> アクセルマーク 1906100 73012.58 67.53% 0.027%
<2620> iS米債13 435850 82524.596 65.60% 0.0021%
<3133> 海帆 14325200 401516.04 65.59% 0.2452%
<3030> ハブ 96600 45436.4 64.16% -0.0382%
<3529> アツギ 303000 132230.4 60.68% 0.1233%
<6993> 大黒屋 8706700 412499.3 55.88% 0.0337%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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