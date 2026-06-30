*09:28JST 南アフリカランド円今週の予想（6月29日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、南アフリカランド円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の南アフリカランド円について、『資源国の優位性から底堅く推移しそうだ』と述べています。

続けて、『南アフリカ経済は2026年第1四半期に予想を上回って拡大し、ほぼ全てのセクターで生産が増加した。データによると、第1四半期（1～3月）の季節調整済み国内総生産（GDP）伸び率は前期比0.5％増加した。10セクターのうち9セクターが第1四半期に拡大、金融セクターが最大の寄与度となった一方、製造業は唯一縮小した。固定資産投資は、2四半期連続の拡大の後に縮小した。アフリカ最大の経済大国である南アフリカは昨年から回復の兆しを見せ、財政規律の兆しを受けて投資家のセンチメントも明るくなっていたが、イランとの戦争により短期的な見通しは暗くなっている』と述べています。

また、『米銀行大手バンク・オブ・アメリカ（BofA）が22日発表した調査報告によると、南アフリカの資産が新たな買い手を引き寄せている。インフレと経済停滞が共存するスタグフレーションへの懸念が後退したことが主因。ファンドマネジャーは鉱業株への投資を過去5年間で最高の水準に拡大した』と伝えています。

陳さんは、『南アフリカ10年物国債が魅力的な投資対象と考えられることから、南アフリカの通貨ランドは堅調に推移すると見込まれている』と述べています。

南アフリカランド円の今週のレンジについては、『9.6～9.9円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の6月29日付「南アフリカランド円今週の予想（6月29日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》