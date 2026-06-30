*08:07JST 米国株式市場は反発、ハイテク回復が支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

JUN29

Ｏ 69890（ドル建て）

Ｈ 70960

Ｌ 68340

Ｃ 70945 大証比+1245（イブニング比+100）

Vol 7403



JUN29

Ｏ 69790（円建て）

Ｈ 70865

Ｌ 68195

Ｃ 70845 大証比+1145（イブニング比+0）

Vol 35006

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル161.92円換算）で、TDK＜6758＞、みずほFG＜8316

＞、東京エレクトロン＜8031＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2087 -9

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.42 0.02 6007 -1

2

8035 (TOELY) 住友商事 38.22 -0.56 6189 5

9

6758 (SONY.N) TDK 22.69 0.11 3674 8

1

9432 (NTTYY) KDDI 16.76 0.15 2714 -

3

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.88 0.03 933 -11.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 27.93 0.12 4522 3

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.06 -0.67 6172 27

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.32 4990 28

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.58 0.28 6988 4

6

8001 (ITOCY) 丸紅 293.57 1.48 4753 4

0

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.56 -0.17 7740 8

8

8031 (MITSY) 東京エレク 247.80 19.30 80248 554

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11334 3

9

4568 (DSNKY) 第一三共 16.23 0.38 2628 1

4

9433 (KDDIY) 関西電力 7.39 -0.08 2393 84.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.45 0.09 927 -922.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.30 0.60 1527 6.

5

7267 (HMC.N) スズキ 49.20 0.33 1992 20.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.99 0.19 6150 12

4

6902 (DNZOY) ファナック 22.07 0.17 7147 9

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.74 0.45 7688 11

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.45 0.59 2502 3.

5

8411 (MFG.N) オリックス 38.43 0.15 6223 8

5

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.22 0.28 24644 18

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.98 0.07 5175 -

1

7741 (HOCPY) キヤノン 25.78 -0.77 4174 3

9

6503 (MIELY) 三菱電機 72.95 0.30 5906 4

6

6981 (MRAAY) 日東電工 19.75 0.20 3198 3

2

7751 (CAJPY) 任天堂 10.68 0.49 6917 -1

8

6273 (SMCAY) SMC 22.10 -0.22 71569 111

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.82 0.05 309 7.

1

6146 (DSCSY) ディスコ 51.20 2.30 82903 335

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.06 0.25 1953 -0.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.27 -0.02 4416

2

6702 (FJTSY) 富士通 20.22 0.08 3274 -

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.73 0.00 3475 5

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.88 1.41 2409 25

6

8002 (MARUY) 三井物産 560.18 -4.02 4535 2

2

6723 (RNECY) ルネサス 15.15 0.36 4906 9

6

6954 (FANUY) 京セラ 21.92 0.69 3549 4

0

8725 (MSADY) 第一生命HD 21.58 0.01 1747

8

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.87 0.36 4189 2

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.58 0.09 6409 9

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.87 0.24 3520

7

6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 0.11 2558 -5

2

6857 (ATEYY) シスメックス 9.16 0.16 1483 -3.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.85 0.12 2243 -

4

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.89 -0.11 1601 12.

5

（時価総額上位50位、1ドル161.92円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.88 2409 256 1

1.89

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2087 -98 -

4.49

5020 (JXHLY) ENEOS 14.21 1150 -50 -

4.17

6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 2558 -52 -

1.99

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.88 933 -11.5 -

1.22

「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52182.74 前日比：306.63

始値：51995.14 高値：52311.63 安値：51949.54

年初来高値：52182.74 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25820.14 前日比：522.53

始値：25502.09 高値：25834.36 安値：25289.76

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7440.43 前日比：86.41

始値：7391.88 高値：7444.32 安値：7348.88

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.864％ 米10年国債 4.375％

米国株式市場は反発。ダウ平均は306.63ドル高の52182.74ドル、ナスダックは522.5

2ポイント高の25820.14で取引を終了した。

トランプ大統領が30日にイランとドーハで会合を開催する計画を発表したため和平

前進期待に、寄り付き後、上昇。原油価格や金利の上昇で伸び悩んだが、ハイテク

の回復が支援し、相場は終日堅調に推移し終了した。セクター別では自動車・自動

車部品が上昇した一方、電気通信サービスが下落。

メディア、テレビ放送サービス会社のコムキャスト（CMCSA）はTV放送局の「NBC」

などメディア部門や通信のテック部門を分社化する計画を発表し、上昇。検索グー

グルを運営するアルファベット（GOOG）は29日、通信のベライゾン・コミュニケー

ションズ（VZ）に代わりにダウ工業株30種の構成銘柄に新規採用され上昇。ベライ

ゾン・コミュニケーションズ（VZ）は下落した。

情報技術会社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）はエヌビディア製半

導体の中国への密輸疑惑を巡る捜査拡大で、同社の台湾事務所が台湾当局による家

宅捜査を受けたことが関係筋の話で明らかになり、下落。航空宇宙企業のロケッ

ト・ラボ（RKLB）やテクノロジー会社のアップラビン（APP）はアナリストの投資判

断引き上げでそれぞれ上昇。宇宙技術会社のスペース・エクスプロレーション・テ

クノロジーズ（SPCX）はラッセル1000指数の構成銘柄採用が好感され、上昇した。

最高裁は連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事の就任前に組んだ住宅ローンを巡

る不正行為を理由に解任通告したトランプ大統領の上訴を5対4で退け、解任が無効

かどうかを巡る訴訟の審理中、理事にとどまることを承認した。



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