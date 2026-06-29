*07:42JST NYの視点：【今週の注目イベント】米雇用統計、ECBフォーラム、中EUサミット、米独立記念日

今週は主要カ国中銀総裁が欧州中央銀行（ECB）フォーラムに参加予定で、発言などに注目が集まる。特に初参加となる連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ新議長発言に注目される。さらに、6月の米雇用統計に注目。失業率は4.3%にとどまり、非農業部門雇用者数は＋11.5万人と、前月＋17.2万人から伸び鈍化する見込み。ただ、引き続き2桁の伸びで、米労働市場が引き続き堅調な証拠になると見られている。予想を上回ると、利上げ観測が再燃しドル買いにつながる可能性がある。

ユーロ圏の6月の消費者物価指数（CPI）はインフレ減速が予想されている。

また、日銀短観は堅調な輸出と内需がエネルギーコストの上昇を相殺し、企業の景況感が持ちこたえていることが示されると見られている。日銀による追加引き締めの根拠をさらに裏付けると、円を支える可能性がある。

金融政策では、豪州準備銀は政策据え置きが予想されている。

■今週の主な注目イベント



●米国

30日：消費者信頼感指数、JOLT

7月1日：ADP雇用統計、ISM製造業、製造業PMI、ウォーシュFRB議長、ラガルドECB総裁、ECBチーフエコノミスト、レーン氏、英中銀ベイリー総裁はECBフォーラム参加

2日：米雇用統計、週次失業保険申請件数

3日：独立記念日で祭日

●欧州

29日：ユーロ圏経済信頼感、消費者信頼感

29日―7月1日：ECBフォーラム、

7月1日：製造業PMI、CPI

2日：ユーロ圏失業率

●日本

29日：小売

30日：失業率、鉱工業生産、住宅着工件数

7月1日：日本短観、世界製造業PMI、日印首脳会談

●豪州

30日：豪州中銀会合議事録

●英国

30日：GDP

●中国

7月1日：レーティングドッグ製造業PMI《CS》