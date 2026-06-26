人から人へ感染する唯一のハンタウイルス、クルーズ船でのアウトブレイクを国際連携で阻止

南米発の遠征クルーズ船「MV Hondius」で発生した、人から人への感染能力を持つ唯一のハンタウイルス「アンデスウイルス」の集団感染は、国際的な連携により市中感染を防ぎつつ封じ込めに成功した。乗客3人が死亡し、7カ国で計188人が隔離対象となったが、2026年7月2日には最後の対象者が隔離期間を終える見通しだ。今回の事案は、国際保健規則（IHR）が船舶内での致命的な感染症アウトブレイクを阻止できるかを示す初の本格的な試金石となった。

■アルゼンチンから乗船した「見えない乗客」

オランダの遠征クルーズ船「MV Hondius（ホンディウス号）」は、2026年4月1日にアルゼンチンのウシュアイアを出港した。23カ国から集まった乗客121人と乗組員61人を乗せ、数週間かけてカーボベルデへ向かう航路だった。オランダ感染症制御センター（RIVM）が学術誌『Eurosurveillance』の速報で明らかにした調査結果によると、最初の患者は乗船前の南米滞在中に、野生のげっ歯類の排泄物（尿、糞、唾液）が空気中に舞ったエアロゾルを吸い込み、アンデスウイルスに感染したとみられている。なお、船内からげっ歯類は検出されていない。

船はサウスジョージア島やセントヘレナ島などに寄港しながら航行を続けたが、その途中でアウトブレイクが表面化した。4月11日に最初の患者が死亡。4月22日から24日にかけてセントヘレナ島に寄港した際、自身が感染しているとは知らずに乗客の妻を含む32人が下船した。この女性は帰国便の搭乗直前に体調悪化のため搭乗を拒否され、4月25日にヨハネスブルグの病院で死亡した。さらに4月27日には、3人目の患者がアセンション島へ医療搬送され、その後人工呼吸器治療のため南アフリカへ移送された。

■密閉空間で牙をむくアンデスウイルスの脅威

他のすべてのハンタウイルスは、感染したげっ歯類の排泄物との直接接触によってのみ感染する。しかし、アンデスウイルスは人から人へ感染することが確認されている唯一の例外である。複数の査読済み論文によると、このウイルスは肺の肺胞上皮細胞やマクロファージ、および唾液腺の分泌細胞で増殖するため、呼吸器飛沫や、有症状者との緊密かつ持続的な接触時の唾液を介して伝播する可能性がある。

ホンディウス号における具体的な感染経路は特定されていない。世界保健機関（WHO）や欧州疾病予防管理センター（ECDC）は、直接接触や汚染された表面への接触、顔面粘膜への飛沫付着、あるいは空気感染の可能性を指摘している。ただし、麻疹（はしか）のような極めて感染力の強い空気感染病原体とは動態が異なるとも補足している。

今回の事案が極めて危険視されたのは、最長42日という長い潜伏期間にある。乗客が発症を自覚する前に世界中に散らばってしまうリスクがあったためだ。アンデスウイルスには承認された治療薬やワクチンがなく、酸素投与や人工呼吸器による支持療法しか存在しない。今回の船内での確定・疑い例13人のうち3人が死亡し、致死率は23%に達した。これは過去の統計（20〜40%）と一致する。

■国際保健規則（IHR）初の本格的な実効性テスト

5月2日、WHOは英国から国際保健規則（IHR）に基づく正式な通報を受けた。これは船がカーボベルデのプライアに入港する前日のことだった。5月5日には、南アフリカ国立伝染病研究所（NICD）のゲノム解析により、少なくとも2人の患者からアンデスウイルスが検出された。スペイン政府は、カナダ、フランス、アイルランド、オランダ、英国、米国、トルコなどへの帰国便を手配するため、テネリフェ島への入港を承認した。船は5月10日に到着し、厳格な管理下での下船と送還が行われた。

ECDCは乗船者全員を「高リスク接触者」に指定し、最後の曝露可能性から6週間の強制隔離と、毎日の症状監視、週1回の検査を推奨した。これを受け、米国では疾病対策センター（CDC）が18人の乗客をネブラスカ大学医療センターの国家隔離施設に送還した。オランダでは、5月18日にロッテルダムに入港した船から4カ国23人の乗組員が隔離され、全員の陰性が確認された後に隔離が解除された。

一方で、対応の不備も露呈した。5月7日、オランダのラドバウド大学医療センターが、アンデスウイルスに必要な厳格な手順ではなく、標準的なバイオセーフティプロトコルで患者の血液を処理し、尿を適切に処理せずに廃棄した。この結果、病院職員12名が予防的隔離に入る事態となり、労働組合CNVは病院側の過失を指摘した。病院側は人的ミスを認め、関連する国際ガイドラインがスタッフに周知されていなかったと釈明している。

■188人の監視と医療対策の課題

7カ国にわたる188人の高リスク接触者（乗客、乗組員、途中で下船した人、航空便の同乗者、医療従事者など）の隔離期間は段階的に終了した。6月21日には米国の乗客の監視期間が終了し、残る最後の1人も7月2日に隔離を終える予定である。現時点で、すべての感染例は船内での直接曝露に起因しており、市中感染は確認されていない。

今回のアウトブレイクは、医療対策の遅れという課題も浮き彫りにした。既存の抗ウイルス薬「リバビリン」は新世界ハンタウイルスへの有効性を示す証拠が乏しい。日本でインフルエンザ治療薬として承認されている「ファビピラビル（アビガン）」は、ヒト細胞培養でアンデスウイルスを抑制することが示されているものの、この適応での臨床試験は完了していない。

米国政府が開発中のDNAワクチン候補は、第1相試験で80%以上の参加者に中和抗体を産生させたが、少なくとも3回の接種が必要で実用化には至っていない。また、テキサス大学オースティン校の研究チームが2026年にウイルスの糖タンパク質構造を高解像度で解明したことで、今後の抗体療法開発への期待がかかる。今回の事案を受け、WHOと英国保健安全保障庁（UKHSA）はジュネーブで緊急科学協議を開催し、21カ国が共同研究イニシアチブを立ち上げた。

■遠征クルーズ運行会社に求められる新たな備え

『Eurosurveillance』の著者らは、今後の遠征クルーズ運行会社に対し、症候群クラスターの早期認識、迅速な国際通報、船内での感染予防管理、迅速な医療搬送体制の確保などを強く求めている。従来の感染症対策フレームワークの多くは、医療インフラが整った陸上を想定している。しかし、医療アクセスから何日も離れた遠隔地を航行する小型遠征船は、標準的な公衆衛生の想定を超えたリスクを抱えている。

今回は3人の犠牲者を出したものの、陸上への感染拡大は阻止された。WHO欧州地域事務局長のハンス・クルーゲ博士は「IHRが枠組みを提供し、共同行動が対応をもたらした」と評価する。しかし、アンデスウイルスよりもさらに感染力の強い病原体が現れた場合、同様のスピードと連携で対応できるかという課題は、今後の公衆衛生の大きなアジェンダとして残された。

■注目ポイントQ&A

●クルーズ船でのハンタウイルス集団感染は終息しましたか？

集団感染は事実上終息しています。2026年6月21日時点で、すべての確定および疑い例はホンディウス号の乗船者に限定されており、市中感染は確認されていません。最後の隔離対象者も7月2日に42日間の監視期間を終える予定です。

●アンデスウイルスは人から人へ感染しますか？他のハンタウイルスとの違いは何ですか？

アンデスウイルスは、人から人への感染が確認されている唯一のハンタウイルスです。他のハンタウイルスは感染したげっ歯類の排泄物（尿、糞、唾液）との接触によってのみ感染しますが、アンデスウイルスは肺や唾液腺で増殖するため、呼吸器飛沫や密接な接触を介して人から人へ伝播する可能性があります。

●今回のアウトブレイクでの死者数は何人ですか？

乗客3人が死亡しました。今回の集団感染では計13人の確定・疑い例が発生し、致死率は23%でした。アンデスウイルスに対する承認された治療薬やワクチンはなく、治療は支持療法のみとなります。

●遠征クルーズの旅行者が知っておくべきハンタウイルスのリスクは何ですか？

アンデスウイルスはアルゼンチンやチリの一部のげっ歯類の間で流行しています。主な感染経路は、現地で感染したげっ歯類の排泄物から発生するエアロゾルの吸入であり、他の乗客からの感染ではありません。南米のアンデス地域南部を訪れる旅行者はこのリスクを認識し、げっ歯類の排泄物に接触する可能性のある環境を避けるべきです。帰国後42日以内に発熱や筋肉痛、呼吸器症状が現れた場合は、直ちに医師に渡航歴を伝えてください。

元記事: Hantavirus Cruise Ship Outbreak Contained: 188 Quarantined, No Community Spread Detected