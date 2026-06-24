*07:46JST NYの視点：米6月リッチモンド連銀製造業指数はISM製造業の成長ペース鈍化を示唆

米6月リッチモンド連銀製造業指数は4と、5月13から低下し、予想も下回った。出荷や重要項目の新規受注は低下もプラス圏を維持した。設備投資は－7と、5月の1からマイナスに落ち込んだ。価格で原材料価格は年率6.99％と、1月来で最高となったが販売価格は4月来の高水準にとどまっており、企業は販売価格への転嫁をとどめている証拠となった。企業は、イラン戦争による原料コストの上昇は今後、鈍化すると見ていると思われる。雇用は－1と3からマイナスに落ち込んだ。企業は従業員の新規採用にも消極的であることも分析される。

結果から、7月1日に発表されるISM製造業の6月分でも成長ペースの鈍化が想定されている。

◇米・6月リッチモンド連銀製造業指数：4（予想8、5月：13）

出荷：3（5月16）

新規受注：9（17）

受注残：4（4）

設備稼働：－1（－1）

雇用：－1（3）

賃金：23（24）

在庫：9（4）

原材料：9（5）

価格

材料価格：6.99（5.96）

販売価格：4.57（4.21）《CS》