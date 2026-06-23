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東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か
記事提供元：フィスコ
*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か
本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸の動きを予想する。前日22日のダウ平均は148.01ドル高の51712.71ドル、ナスダックは351.33ポイント安の26166.60で取引を終了した。対イラン協議進展を好感し、寄り付き後、まちまち。戦争終了への期待にダウは終日堅調に推移したものの、ナスダックは金利先高観やスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）の下落が重しとなり、続落となった。終盤にかけてダウは失速し、まちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸の動きを予想する。米国のハイテク株安で、一方的にプライム市場が買われる相場とはならなそうだ。5日移動平均線を上回ってきたことで、短期的な底打ち感が意識される可能性もある。一方、国内外で6月総合PMIが発表される「PMIデー」となるだけに、様子見姿勢が強まる場面もありそうだ。本日上場のLiNKX＜584A＞は、想定時価総額48.2億円と少なく、需給影響は限定的と思われる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt高の705ptで終えている。上値のメドは720pt、下値のメドは695ptとする。《SK》
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