*14:18JST 日経平均VIは大幅に上昇、高値波乱を警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時15分現在、前日比＋5.60（上昇率18.70％）の35.54と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は35.63、安値は32.97。

先週末の米株式市場が休場でやや手掛かり材料に乏しい中、今日の東京市場は買いが優勢で、日経225先物は大幅高となっている。米イランの戦闘終結に向けた協議進展への期待感が株価支援要因となっている。一方、日経225先物は高値警戒感が強く、高値波乱が警戒され、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが継続。日経VIは先週末の水準を上回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》