*16:16JST 日経平均は7日続伸、短期的な過熱感から上値重い展開

前日18日の米国株式市場は反発。対イラン暫定和平合意の発効を受けた原油安や金利安を好感し、寄り付き後、上昇。終日相場は堅調に推移した。半導体が支援し、ナスダックは終盤にかけ、上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、19日の日経平均は497.54円高の71551.03円と続伸して取引を開始した。米国市場でナスダックが大幅高となった流れを受け、半導体関連や電線株を中心に買いが先行した。原油安と米金利低下に加え、フジクラ＜5803＞が業績予想を上方修正したことも投資家心理を上向かせ、日経平均は71500円台に乗せて始まった。ただ、高値圏では利益確定売りも出やすく、前場中盤にかけては上げ幅を縮小し、後場始めからマイナス圏に転落。その後、短期的な過熱感から70,500円手前まで下げ幅を広げたが、大引けにかけて押し目買いも広がりプラス圏で取引を終了した。

大引けの日経平均は前営業日比196.57円高の71,250.06円となった。東証プライム市場の売買高は31億5,419万株、売買代金は14兆609億円だった。業種別では、非鉄金属、石油・石炭製品。鉱業などが上昇した一方で、銀行業、精密機器、その他金融業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は41.4％、対して値下がり銘柄は55.8％となっている。

個別では、アドバンテ＜6857＞、キオクシアＨＤ＜285A＞、住友電＜5802＞、ＴＤＫ＜6762＞、古河電＜5801＞、スクリン＜7735＞、ローム＜6963＞、ルネサス＜6723＞、オムロン＜6645＞、村田製＜6981＞、ＮＧＫ＜5333＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、東エレク＜8035＞、リクルートＨＤ＜6098＞、太陽誘電＜6976＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、信越化＜4063＞、ソニーＧ<6758>、ファナック<6954>、ＨＯＹＡ<7741>、ベイカレント<6532>、中外薬<4519>、第一三共<4568>、大塚ＨＤ<4578>、ディスコ<6146>、京セラ<6971>、テルモ<4543>などの銘柄が下落。《FA》