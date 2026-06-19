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出来高変化率ランキング（14時台）～さいか屋、キタハマキャピなどがランクイン

2026年6月19日 14:46

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記事提供元：フィスコ

*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～さいか屋、キタハマキャピなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月19日　14:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2134＞ キタハマキャピ　　 17443700 　30561.34　 354.69% 0.1153%
＜2525＞ NZAM225　　　11313 　67186.688　 318.03% 0.0005%
＜8254＞ サイカ屋　　　　　　2462400 　54206.32　 284.62% 0.1084%
＜6522＞ アスタリスク　　　　3344100 　254190.16　 277.27% 0.0998%
＜2524＞ NZAMTPX　　　144446 　70591.893　 248.96% -0.0014%
＜2865＞ GXNDXカバ　　　1503620 　318733.49　 195.1% 0.0156%
＜6844＞ 新電元　　　　　　　479500 　323491.6　 193.09% 0.1282%
＜424A＞ GXゴルドH　　　　315410 　27403.95　 156.24% -0.0399%
＜5985＞ サンコール　　　　　3016800 　1427853.22　 154.79% 0.2127%
＜8596＞ 九州リース　　　　　92100 　33605.2　 142.72% 0.0104%
＜5816＞ オーナンバ　　　　　101800 　68307.1　 141.87% 0.0716%
＜2198＞ アイ・ケイ・ケイ　　1359400 　283471.02　 140.02% 0.0088%
＜5805＞ SWCC　　　　　　1176900 　5143508.2　 132.14% 0.0279%
＜9274＞ KPPGHD　　　　411100 　131330.82　 129.59% 0.0578%
＜6958＞ 日本CMK　　　　　2269800 　544461.32　 124.08% -0.036%
＜7717＞ Vテクノロジー　　　1099000 　2929292.4　 120.81% 0.0604%
＜4686＞ ジャストシステ　　　256000 　332967.1　 119.22% -0.0184%
＜3932＞ アカツキ　　　　　　172300 　164239.5　 118% 0.001%
＜6905＞ コーセル　　　　　　697700 　323021.64　 117.39% -0.0375%
＜6231＞ 木村工機　　　　　　22600 　93969.2　 116.61% -0.0439%
<6837> 京写　　　　　　　　618900 　75816.6　 116.45% 0.0078%
<6862> ミナトHD　　　　　935400 　662332.56　 116.34% 0.088%
<1623> NF鉄鋼非　　　　　11922 　314832.48　 114.72% 0.088%
<5253> カバー　　　　　　　2300400 　1387593.38　 112.81% -0.0861%
<4933> Ine　　　　　　　214400 　87866.34　 111.42% -0.0068%
<6217> 津田駒　　　　　　　964200 　306448.5　 107.71% 0.1557%
<6166> 中村超硬　　　　　　859800 　198904.82　 104.22% 0.0406%
<6327> 北川精機　　　　　　1595800 　3156089.68　 104.17% -0.0894%
<1473> Oneトピクス　　　33110 　80234.972　 103.64% -0.0121%
<8628> 松井証　　　　　　　1687200 　596954.62　 98.69% 0.0196%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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