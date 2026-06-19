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出来高変化率ランキング（14時台）～さいか屋、キタハマキャピなどがランクイン
*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～さいか屋、キタハマキャピなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月19日 14:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2134＞ キタハマキャピ 17443700 30561.34 354.69% 0.1153%
＜2525＞ NZAM225 11313 67186.688 318.03% 0.0005%
＜8254＞ サイカ屋 2462400 54206.32 284.62% 0.1084%
＜6522＞ アスタリスク 3344100 254190.16 277.27% 0.0998%
＜2524＞ NZAMTPX 144446 70591.893 248.96% -0.0014%
＜2865＞ GXNDXカバ 1503620 318733.49 195.1% 0.0156%
＜6844＞ 新電元 479500 323491.6 193.09% 0.1282%
＜424A＞ GXゴルドH 315410 27403.95 156.24% -0.0399%
＜5985＞ サンコール 3016800 1427853.22 154.79% 0.2127%
＜8596＞ 九州リース 92100 33605.2 142.72% 0.0104%
＜5816＞ オーナンバ 101800 68307.1 141.87% 0.0716%
＜2198＞ アイ・ケイ・ケイ 1359400 283471.02 140.02% 0.0088%
＜5805＞ SWCC 1176900 5143508.2 132.14% 0.0279%
＜9274＞ KPPGHD 411100 131330.82 129.59% 0.0578%
＜6958＞ 日本CMK 2269800 544461.32 124.08% -0.036%
＜7717＞ Vテクノロジー 1099000 2929292.4 120.81% 0.0604%
＜4686＞ ジャストシステ 256000 332967.1 119.22% -0.0184%
＜3932＞ アカツキ 172300 164239.5 118% 0.001%
＜6905＞ コーセル 697700 323021.64 117.39% -0.0375%
＜6231＞ 木村工機 22600 93969.2 116.61% -0.0439%
<6837> 京写 618900 75816.6 116.45% 0.0078%
<6862> ミナトHD 935400 662332.56 116.34% 0.088%
<1623> NF鉄鋼非 11922 314832.48 114.72% 0.088%
<5253> カバー 2300400 1387593.38 112.81% -0.0861%
<4933> Ine 214400 87866.34 111.42% -0.0068%
<6217> 津田駒 964200 306448.5 107.71% 0.1557%
<6166> 中村超硬 859800 198904.82 104.22% 0.0406%
<6327> 北川精機 1595800 3156089.68 104.17% -0.0894%
<1473> Oneトピクス 33110 80234.972 103.64% -0.0121%
<8628> 松井証 1687200 596954.62 98.69% 0.0196%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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