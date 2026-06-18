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東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ
*16:22JST 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ
銀行業が上昇率トップ。そのほかサービス業、電気機器、精密機器、食料品なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、海運業、空運業、輸送用機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 銀行業 ／ 708.95 ／ 3.40
2. サービス業 ／ 3,488.82 ／ 2.83
3. 電気機器 ／ 9,301.42 ／ 2.50
4. 精密機器 ／ 14,895.27 ／ 2.16
5. 食料品 ／ 2,748.04 ／ 2.07
6. 金属製品 ／ 2,181.53 ／ 2.03
7. 医薬品 ／ 3,789.64 ／ 1.73
8. 情報・通信業 ／ 8,142.98 ／ 1.60
9. 保険業 ／ 3,810.58 ／ 1.55
10. その他金融業 ／ 1,591.53 ／ 1.49
11. 建設業 ／ 2,771.28 ／ 1.14
12. 鉄鋼 ／ 740.91 ／ 1.14
13. 機械 ／ 5,263.71 ／ 1.11
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,613.66 ／ 0.65
15. ガラス・土石製品 ／ 2,794. ／ 0.64
16. 鉱業 ／ 1,003.65 ／ 0.53
17. 陸運業 ／ 2,141.54 ／ 0.34
18. 繊維業 ／ 951.1 ／ 0.21
19. 小売業 ／ 2,288.91 ／ -0.01
20. 化学工業 ／ 3,280.2 ／ -0.04
21. 水産・農林業 ／ 725.28 ／ -0.07
22. その他製品 ／ 5,585.78 ／ -0.10
23. 電力・ガス業 ／ 661.77 ／ -0.19
24. 証券業 ／ 888.21 ／ -0.22
25. 卸売業 ／ 5,578.24 ／ -0.29
26. ゴム製品 ／ 5,706.52 ／ -0.35
27. 不動産業 ／ 2,507.24 ／ -0.39
28. パルプ・紙 ／ 631.4 ／ -0.56
29. 輸送用機器 ／ 4,550.52 ／ -0.61
30. 空運業 ／ 235.36 ／ -1.12
31. 海運業 ／ 1,964.72 ／ -1.23
32. 石油・石炭製品 ／ 2,630.23 ／ -1.61
33. 非鉄金属 ／ 6,479.28 ／ -1.69《CS》
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