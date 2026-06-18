*11:39JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:村田製、トライアイズ 、TalentXなど

＜6981＞ 村田製 12275 +1410

大幅続伸。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価も4000円から13400円にまで引き上げている。高い競争優位性を背景として、データセンター用MLCC拡大が利益成長のドライバーになるとの見方を強めているもよう。28年3月期営業利益は6100億円を予想、コンセンサスを約1000億円上回るとみている。キャッシュフロー創出力や還元膂力も一段と向上としている。なお、同証券では太陽誘電は格下げしている。

＜4368＞ 扶桑化学 4510 +385

大幅続伸。24年10月に完成した京都事業所第二工場の超高純度コロイダルシリカ生産設備について、「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」の確定通知書を受領、交付決定に伴い特別利益を計上するとして、業績予想の修正を発表している。27年3月期純利益は従来予想の166億円から192億円、前期比34.2％増に引き上げ。なお、売上高や経常利益は据え置いている。

＜7875＞ 竹田iP 876 +147

大幅反発。プリント配線板の基板設計及びプリント配線板等の検査サービスを主たる事業とする大英エレクトロニクスを完全子会社化すると発表している。同社の展開する半導体関連マスク事業とは、技術領域・顧客領域の両面で重なりが大きく、高い親和性を有しているとしている。大英エレクトロニクスの26年3月期営業利益は4.5億円、子会社化による直接的な業績寄与のほか、シナジー効果の発現などにも期待感が先行へ。

＜4840＞ トライアイズ 770 +100

ストップ高。国内最大規模の産業用・農業用ドローン製造企業であるマゼックスとの間で、老舗企業へのドローンを活用した業務革新支援を行うための、ドローンAI自動運航基盤システム構築で協業する業務提携を開始と発表。当初は業務刷新のためのドローン・ロボティクス・システムとして運用予定だが、今後はドローン機体との抱き合わせ販売による多様な用途開発も行っていくもよう。なお、将来的な資本提携の可能性も協議していくとしている。

＜4062＞ イビデン 26010 +2010

大幅続伸。一部で特集記事が報じられており、好材料視される形にもなっているようだ。IRを通じて海外投資家を開拓し、高い業績期待をつなぎ留めていることも、株高が続く背景と指摘されている。河島社長が24年の就任にあわせてIR活動を経営の重点施策に掲げ、27年3月期は3年前の約5倍に当たる、のべ2100社と面談する計画のもよう。長期業績の解像度の高まりが、高いPERの許容につながっているとの見方も示されている。

＜330A＞ TalentX 418 +22

急騰。17日の取引終了後に、取得し得る株式の総数300,000株(自己株式を除く発行済株式総数の5.2%)、取得価額の総額1億円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好材料視されている。取得期間は26年6月18日～26年7月31日。自社株買いを実施する理由は、株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策の遂行を可能とするためとしている。

＜5537＞ AlbaLink 2464 +204

急騰。17日の取引終了後に、取得し得る株式の総数150,000株(自己株式を除く発行済株式総数の1.8%)、取得価額の総額5億円を上限とする自社株買いの取得枠設定を発表し、好材料視されている。取得期間は26年6月18日～26年8月12日。自己株式の取得を行う理由は、同社の将来の収益性が現在の株価水準に十分に反映されていないとの認識のもと、株式市場の動向等を総合的に勘案し機動的な対応を図るとともに、将来の資本政策の実質的なコストを抑制することとしている。

＜446A＞ ノースサンド 1347 +118

大幅続伸。17日の取引終了後に、東京証券取引所から新たに貸借銘柄に選定されたことを発表し、売買の活発化を期待して買いが優勢となっている。選定日は26年6月18日で、同日の売買分から実施される。日本証券金融も18日付で貸借銘柄に追加した。同社株式は、東京証券取引所グロース市場の制度信用銘柄に選定されているが、今回の貸借銘柄への選定は、同社株式の流動性および需給関係の向上を促進し、売買の活性化と公正な株価形成に資するものと考えているとしている。《YY》