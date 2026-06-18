*11:19JST 千代田インテグレ：自動車向け拡大で収益改善、高付加価値製品シフトが進展

千代田インテグレ＜6915＞は、絶縁・放熱・光学シートなどの機能を持つ機構部品や機能部品を手掛ける独立系の総合部品メーカーだ。OA機器、AV機器、通信機器、自動車向け部品など幅広い分野に製品を供給しており、独自の「ソフトプレス技術」を強みとしている。ソフトプレス技術はフィルム、テープ、ウレタンなど異なる素材を組み合わせて加工する技術であり、複数の機能を一体化した高付加価値製品の開発を可能としている。1987年のシンガポール進出を皮切りに積極的な海外展開を進めてきており、現在は世界40拠点に展開している。海外売上高比率は7割を超え、グローバルに事業を展開する点も特徴だ。また、各地域拠点に権限を委譲する「連邦経営」を採用しており、顧客ニーズへの迅速な対応力を競争力としている。

2026年12月期第1四半期の業績は、売上高94億円（前年同期比5.4％増）、営業利益6億円（同15.8％増）となり増収増益で着地した。主な牽引役は自動車向けのAE機器分野である。日本ではAE機器向け売上が大きく伸長した。東南アジアでもAE関連需要が堅調に推移し、全体業績を押し上げた。一方、中国ではゲーム機器向け需要の低迷が続いたほか、OA機器やAV機器向け需要も減少し苦戦した。しかし全社ベースではAE機器向けが中国事業の減速を補い、営業利益率も改善した。利益拡大の主因はコスト削減よりも売上増加による操業度向上であり、本業の収益力改善が確認できる内容だった。

2026年12月期会社計画は、売上高400億円（前期比5.1％増）、営業利益30億円（同0.9％増）を見込む。第1四半期の進捗率は売上高で23.5％、営業利益で22.6％と概ね計画線上で推移している。足元ではAE機器向け新規案件の立ち上がりが続いているほか、複合製品など高付加価値製品の拡販も進めている。

市場環境も中長期的には追い風が期待される。自動車業界ではEV化やADAS（先進運転支援システム）の普及が進み、車載電子部品の搭載量は増加傾向にある。同社は熱対策部品を供給しており、電動化が進んでも事業領域が大きく縮小するリスクは小さい。中国市場では日系メーカーの競争力低下が課題となっているが、中国企業向け営業強化や地域間連携を進めることで対応を図っている。

また、自動車だけでなくOA機器、通信機器、建材など複数市場に展開しているため、特定業界への依存度が低い。加えて、世界40拠点の生産体制と連邦経営による地域密着型の事業運営は他社との差別化要因となっている。財務面でも自己資本比率は高く、実質無借金経営を維持しており、景気変動への耐久力は高い。

中期経営計画（2025～2027年）では、「高付加価値ビジネスを基軸とした売上拡大」を掲げている。重点施策は高付加価値製品の拡販、ソフトプレス製品の展開強化、ユニット化製品の拡大、企業間連携の推進などだ。特にAE機器向けでは複数部材を組み合わせたユニット製品の引き合いが増加している。

株主還元については、2026年12月期の年間配当は160円を予定しており、DOE4％、総還元性向120％を目標とし、配当だけでなく自己株取得も活用しながら株主還元を強化している。足元の配当利回りは5％前後と高水準であり、安定した還元が期待できる。《YS》