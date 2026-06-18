サンマルクホールディングス、ベーカリーカフェ「トラスパレンテ」を子会社化

■都内中心に14店舗展開、取得後の議決権所有割合は100%に

サンマルクホールディングス<3395>(東証プライム)は6月17日、株式会社トラスパレンテの株式を取得し、子会社化すると発表した。

トラスパレンテは、イタリアで修業した森直史シェフが2008年に中目黒で始めたベーカリーカフェ「トラスパレンテ」を運営し、都内を中心に14店舗を直営展開している。サンマルクHDは990株を取得し、取得後の議決権所有割合は100.00%となる。株式譲渡実行日は2026年7月1日の予定で、取得価額は相手方の要請により非公表とした。

同社グループは「ベーカリーレストランサンマルク」「サンマルクカフェ」「鎌倉パスタ」を中心に、国内で868店舗を展開している。トラスパレンテの高品質なパンの製造技術とブランド力を取り込み、グループの出店ノウハウや経営資源を活用して成長を加速させる方針。今期連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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