アンドエスティHD、シックスティーパーセント株式68%取得へ

■韓国などアジア発ブランド2700以上を扱う越境ECと連携

アンドエスティHD<2685>(東証プライム)は6月17日、韓国を中心としたアジアンファッションの越境ECモールを運営するシックスティーパーセントの株式68%を取得する契約を締結したと発表した。取引の実行日は6月30日を予定している。

シックスティーパーセントが運営するグローバルECファッションサイト「60%」は、アジア各国の気鋭のストリートブランドを中心に、2700以上のブランドが集まるECモールで、10代～20代の若年層から支持を得ている。2026年5月時点で、累計2700以上のブランドと20万点を超えるアイテムを取り扱う。

今回の株式取得により、両社は顧客基盤やノウハウを融合し、未開拓マーケットや海外カルチャーへのアプローチを強化する。アンドエスティHDは、最先端のアジアンファッション・カルチャーを取り込み、マルチブランド展開とプラットフォーム戦略を推進する。共同創業者の真部大河氏と松岡那苗氏は、実行後も株式32%を保有し、引き続き経営を担う。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

