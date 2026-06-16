*15:44JST 6月16日本国債市場：債券先物は127円77銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付128円17銭 高値128円19銭 安値127円66銭 引け127円77銭

2年 1.388％

5年 1.893％

10年 2.627％

20年 3.494％



16日の債券先物9月限は128円17銭で取引を開始し、127円77銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.06％、10年債は4.47％、30年債は4.97％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.96％、英国債は4.81％、オーストラリア10年債は4.82％、NZ10年債は4.36％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・米・連邦公開市場委員会(FOMC)(17日まで)

・米・住宅着工件数(5月) 予想-2.2％ 前回-2.8％

・米・住宅建設許可件数(5月) 予想-0.2％ 前回4.4％

・豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・中・小売売上高(5月) 予想0％ 前回0.2％

・中・鉱工業生産(5月) 予想4.3％ 前回4.1％

・中・調査失業率(5月) 予想5.2％ 前回5.2％

・独・ZEW期待指数(6月) 予想-7.5 前回-10.2

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》