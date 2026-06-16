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6月16日本国債市場：債券先物は127円77銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:44JST 6月16日本国債市場：債券先物は127円77銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円17銭 高値128円19銭 安値127円66銭 引け127円77銭
2年 1.388％
5年 1.893％
10年 2.627％
20年 3.494％
16日の債券先物9月限は128円17銭で取引を開始し、127円77銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.06％、10年債は4.47％、30年債は4.97％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.96％、英国債は4.81％、オーストラリア10年債は4.82％、NZ10年債は4.36％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・米・連邦公開市場委員会(FOMC)(17日まで)
・米・住宅着工件数(5月) 予想-2.2％ 前回-2.8％
・米・住宅建設許可件数(5月) 予想-0.2％ 前回4.4％
・豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・中・小売売上高(5月) 予想0％ 前回0.2％
・中・鉱工業生産(5月) 予想4.3％ 前回4.1％
・中・調査失業率(5月) 予想5.2％ 前回5.2％
・独・ZEW期待指数(6月) 予想-7.5 前回-10.2
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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