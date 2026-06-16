後場の日経平均は180円高でスタート、メイコーやJX金属などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;69497.68;+180.18TOPIX;3996.63;-2.97



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比180.18円高の69497.68円と、前引け（69234.42円）から上げに転じてスタート。ランチタイム中の日経225先物は69280円-69590円のレンジで上昇。ドル・円は1ドル＝160.20-30円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数が前日終値を挟んで推移している一方、香港ハンセン指数は概ねマイナス圏で軟調で1.2％ほど下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや買いが先行して始まった。日銀金融政策決定会合で政策金利の引き上げが決定され、株式市場はやや株高で反応している。一方、日銀金融政策決定会合の結果発表に加え、今日は内田日銀副総裁の記者会見が予定されていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもある。

セクターでは、非鉄金属、ガラス土石製品、電気機器が上昇率上位となっている一方、鉱業、建設業、卸売業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、メイコー＜6787＞、JX金属＜5016＞、日東紡＜3110＞、ジェイ・エス・ビー＜3480＞、フジクラ＜5803＞、古河電工＜5801＞、住友電工＜5802＞、三井金属＜5706＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞が高い。一方、ディスコ＜6146＞、ローム＜6963＞、りそなHD＜8308＞、三井物＜8031＞、三菱商＜8058＞、SUMCO＜3436＞、三井住友＜8316＞、トヨタ＜7203＞、住友鉱＜5713＞、東京海上＜8766＞が下落している。《CS》