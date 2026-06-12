*09:05JST 日経平均は1552円高、寄り後は上げ幅拡大

日経平均は1552円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に上昇した流れを引き継いだ。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が7.91％上昇と、ダウ平均（1.86％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場で半導体関連株などの株価支援要因となった。また、海外市場で原油先物価格が下落し、米長期金利が低下したことが安心感となった。さらに、日経平均は昨日段階で64,060円台に位置する25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、米国で今日、米スペースXのナスダック上場が予定されているほか、来週15-16日には日銀金融政策決定会合が開かれることから、これらのイベントを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。《SK》