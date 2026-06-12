スタジオアリス、5月は増収転換、既存店は客数減もお買上単価2桁増

■既存店撮影件数は6.0%減も、お買上単価11.2%増で売上を下支え

スタジオアリス<2305>(東証スタンダード)は6月11日、2026年5月の月次売上高等を発表した。同社は、こども専門の写真スタジオを主力事業とし、七五三、入園・入学、お宮参り、百日祝い、マタニティなどの記念写真撮影を展開している。

5月度の月次売上高は24億9800万円となり、前年同月の24億2300万円から3.1%増となった。3月度は4.1%減、4月度は1.7%減だったが、5月度は増収に転じた。2026年度累計売上高は72億2700万円で、前年同期の72億9800万円に対して1.0%減となった。

既存店では撮影件数(客数)が6.0%減となった一方、お買上単価は11.2%増と伸長した。全店では撮影件数(客数)が7.2%減、お買上単価が11.4%増だった。売上高は直営店舗397店舗の売上高と、FC店舗9店舗からのロイヤリティおよびFC店舗への什器備品等の供給高の合計。5月22日には福井開発店〔旧福井エルパ店〕を移転開店した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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