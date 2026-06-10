サイバーステップHD、子会社トレバがビッグハンズとフィジカルAI領域で業務提携

■PaXini社製ロボットハンドを実運用環境で検証

サイバーステップ<3810>(東証スタンダード)は6月9日、連結子会社のトレバが、ビッグハンズとフィジカルAI領域における技術検証に関する業務提携基本合意書を締結することを決議したと発表した。ロボットハンドを活用したオンラインクレーンゲーム等での遠隔操作技術、フィジカルAI領域の技術検証、将来的な事業連携可能性の検討を進める。

同提携では、トレバ社が運営するオンラインクレーンゲーム「トレバ」の実運用環境に、PaXini社製ロボットハンドを導入し、景品の把持、押下、寄せ、持ち上げ、位置調整などについて、人の手に近い動作の実現可能性を検証する。遠隔操作時の応答速度、操作精度、安定性、安全性、ユーザー体験なども総合的に評価し、実用化に向けた課題抽出と改善を進める。

トレバ社は検証環境や対象設備、検証シナリオ、運営ノウハウを提供し、ビッグハンズはロボットハンドに関する製品知見、調達・導入支援、技術支援、実証環境の構築支援を担う。技術検証開始日は7月1日の予定。業績への影響は軽微としつつ、同社グループは遠隔操作技術の知見や実証データがサービス高度化やフィジカルAI領域での中長期的な事業機会創出につながるとみている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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