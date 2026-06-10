高松コンストラクション、株価の評価軸はPBRか成長か　中長期戦略に注目

高松コンストラクション（1762、東証プライム市場）。会社四季報は「準大手ゼネコン。賃貸マンション建設の高松建設と土木の青木あすなろ建設が中軸。買収積極的」と特色欄で記し、業績欄の見出しは【続伸】としている。

【こちらも】オープンハウスGはなぜ強い 都心特化モデルで続く高成長の実態

1917年（大正6年）、高松留吉氏により創業。100年企業は紆余曲折を経て築き上げてきたゼネコンらしく、堅調な収益動向を示している。

コロナパンデミックを潜り抜けた2023年3月期の「7.0％増収、7.2％営業増益、7円増配70円配」以降は「10.7％増収、3.2％減益、82円配」-「10.9％増収、1.6％減益」-「3.2％増収、56.2％増益、130円配」。今27年3月期は「受注高3.2％増（4500億円）」という状況下、「11.8％の増収（4000億円）、11.8％増益（200億円）、144円配」計画。

至28年3月期の中計も「受注高4800億円（25年3月期比22.67％増）、売上高4200億円（21.2％増）、営業利益210億円（84.2％増）、純益122億円（91％増）」を設定、「累進配当、下限40円/配当性向40％メド」を掲げている。今期を予想通りに過ぎれば、計画通りの着地が見えてくる。

「高松建設、青木あすなろ建設両軸」だが、高松コンストラクションは「+3社を中核5社」と位置付けている。みらい建設工業（港湾・海洋土木、ビジネス関連施設等の設計施工）、東興ジオテック（地盤改良、爆砕工事などの設計施工）、タカマツハウス（首都圏中心の木造戸建て住宅関連事業）。

加えてホームページには10社近いグループ企業が記載されている。「買収積極的」を窺わせる。

また「歴史」を感じさせるグループ企業としては「金剛組（神社仏閣/宗教建築の設計・施工、国宝・重要文化財建造物の修復・復元）」「中村社寺（中部圏の神社仏閣及び宗教建築の設計・施工・修復・復元）」「島田組（埋蔵文化財の発掘調査、分析、保存建築及び史跡整備）」etc。

本稿作成中の株価は3500円台前半水準、予想税引き後配当利回り3.3％強。昨年夏場の3000円弱から適宜な押し目をはさみ右肩上がりに転じた。2月12日に4420円をつけ4月27日の3270円まで押し目を入れ小戻し揉み合い状態。9年5カ月余の修正済み株価パフォーマンス32％水準。

IFIS目標平均株価4300円には時価の予想PBR:0.81倍を見据えた姿勢を覚える。好配当利回りを背もたれにPBR動向を注視しながら、中長期構えで対応するのが献策だろうか・・・ （記事：千葉明・記事一覧を見る）