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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*15:57JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、ガラス・土石製品、金属製品、機械なども下落。一方、保険業が上昇率トップ。そのほか食料品、小売業、サービス業、医薬品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 保険業 ／ 3,642.7 ／ 2.02
2. 食料品 ／ 2,643.66 ／ 1.10
3. 小売業 ／ 2,249.61 ／ 1.05
4. サービス業 ／ 3,400.21 ／ 0.78
5. 医薬品 ／ 3,729.23 ／ 0.76
6. 陸運業 ／ 2,149.83 ／ 0.67
7. 水産・農林業 ／ 728.47 ／ 0.65
8. ゴム製品 ／ 5,463.95 ／ 0.53
9. パルプ・紙 ／ 618.89 ／ 0.25
10. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,705.21 ／ 0.12
11. その他金融業 ／ 1,499.99 ／ 0.00
12. 海運業 ／ 2,106.84 ／ -0.03
13. その他製品 ／ 5,672.82 ／ -0.10
14. 電力・ガス業 ／ 661.21 ／ -0.22
15. 証券業 ／ 848.06 ／ -0.93
16. 輸送用機器 ／ 4,530.53 ／ -0.99
17. 建設業 ／ 2,584.69 ／ -1.00
18. 鉱業 ／ 1,058.07 ／ -1.28
19. 不動産業 ／ 2,419.85 ／ -1.37
20. 銀行業 ／ 659.95 ／ -1.47
21. 空運業 ／ 220.25 ／ -1.58
22. 鉄鋼 ／ 704.18 ／ -1.85
23. 卸売業 ／ 5,672.13 ／ -1.89
24. 繊維業 ／ 899.73 ／ -1.99
25. 石油・石炭製品 ／ 2,701.26 ／ -2.01
26. 情報・通信業 ／ 8,128.69 ／ -2.28
27. 精密機器 ／ 13,924.79 ／ -3.13
28. 化学工業 ／ 3,069.2 ／ -3.73
29. 機械 ／ 4,779.92 ／ -3.75
30. 金属製品 ／ 2,001.84 ／ -4.84
31. ガラス・土石製品 ／ 2,568.2 ／ -5.18
32. 電気機器 ／ 8,263.22 ／ -5.88
33. 非鉄金属 ／ 6,123.86 ／ -6.85《CS》
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