*12:33JST 日経平均は大幅続落、ソフトバンクGと東エレクの2銘柄で約827円押し下げ

8日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり53銘柄、値下がり171銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続落。2547.72円安の64040.40円（出来高概算13億8621万株）で前場の取引を終えている。前週末5日の米国市場でダウ平均は695.15ドル安の50866.78ドル、ナスダックは1121.53ポイント安の25709.43で取引を終了。5月雇用統計が労働市場の強さを示したため連邦準備制度理事会（FRB）の年内利上げを警戒した売りが広がった。特に、ナスダックは金利先高観に加え、半導体のブロードコムが引き続き重しとなったほか、宇宙ベンチャーのスペースXの新規株式公開（IPO）を控え、資金調達のための利益確定売りに拍車がかかったとの見解も見られ、終日売られた。終盤にかけ、相場は下げ幅を拡大し終了。米株式市場の動向を横目に、8日の日経平均は640.56円安の65947.56円と大幅に3日続落でスタートした。5日のSOX指数が10％超安と急落したこともあって、キオクシアHD＜285A＞やソフトバンクG＜9984＞など半導体やAI関連株中心に東京市場でも売られ、朝方から下げ幅を大きく広げた。その後も安値圏での軟調もみ合い展開となり、先物主導の売りも加わって日経平均は下げ幅を3100円超まで大きく広げる展開となった。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約827円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはSUMCO＜3436＞で11.63％安、同2位はルネサス＜6723＞で10.09％安だった。

一方、値上がり寄与トップはKDDI＜9433＞、同2位はリクルートHD＜6098＞となり、2銘柄で日経平均を約46円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは東宝＜9602＞で6.21％高、同2位は住友ファーマ＜4506＞で4.91％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 64040.40(-2547.72)

値上がり銘柄数 53(寄与度+124.11)

値下がり銘柄数 171(寄与度-2671.83)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9433＞ KDDI 2715 63.5 25.54

＜6098＞ リクルートHD 10800 205 20.62

＜9735＞ セコム 6392 83 5.56

＜8766＞ 東京海上HD 7095 99 4.98

＜2801＞ キッコーマン 1466 29 4.86

＜2914＞ JT 6110 137 4.59

＜7974＞ 任天堂 7657 133 4.46

＜3382＞ 7＆iHD 1903 39.5 3.97

＜7453＞ 良品計画 3566 59 3.96

＜8267＞ イオン 1391.5 37 3.72

＜4502＞ 武田薬品工業 5026 100 3.35

＜4543＞ テルモ 2290.5 10.5 2.82

＜2502＞ アサヒGHD 1500.5 25 2.51

＜4506＞ 住友ファーマ 1507.5 70.5 2.36

<4151> 協和キリン 2354 65 2.18

<4452> 花王 5978 57 1.91

<2282> 日本ハム 6055 112 1.88

<2413> エムスリー 1611.5 21.5 1.73

<4568> 第一三共 2506 16 1.61

<4661> オリエンタルランド 2226.5 46 1.54



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6867 -559 -449.73

＜8035＞ 東エレク 55690 -3760 -378.13

<6857> アドバンテ 25455 -1310 -316.18

<6762> TDK 3715 -396 -199.12

＜285A＞ キオクシアHD 71450 -6690 -156.98

<6954> ファナック 7056 -592 -99.23

<4062> イビデン 17335 -1425 -95.54

<4063> 信越化 6927 -423 -70.90

<6981> 村田製作所 8873 -822 -66.13

<5803> フジクラ 4448 -299 -60.14

<6971> 京セラ 3554 -166 -44.52

<6976> 太陽誘電 14860 -990 -33.19

<6146> ディスコ 67640 -4940 -33.12

<6920> レーザーテック 39750 -2430 -32.58

<5802> 住友電気工業 12140 -870 -29.16

<9983> ファーストリテ 78400 -300 -24.14

<8015> 豊田通商 6226 -230 -23.13

<7735> SCREEN 11800 -830 -22.26

<5333> NGK 6055 -520 -17.43

＜6723＞ ルネサスエレクトロ 4107 -461 -15.45《CS》