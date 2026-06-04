ポート、「就活会議」と「リクナビ」の連携開始、就活生の応募導線を強化

■2026年卒ユニーク会員約72万人の基盤を活用し応募数最大化を図る

ポート<7047>(東証グロース・福証Q-Board)は6月3日、グループ会社の就活会議が運営する就活生向け企業口コミ情報プロダクト「就活会議」と、Indeed社が運営する「リクナビ」のメディア連携を開始し、新サービス「就活会議Jobs」の提供を始めたと発表した。

同社グループは人材領域で「就活会議」「キャリアパーク！」「みん就」などを展開し、2026年卒の新卒層ユニーク会員数は約72万人に達している。就職活動ではSNSや口コミサイトを通じて企業のリアルな姿を求める傾向が強まっており、同社グループの各プロダクトは強固な会員基盤を築いている。

同連携により、就活生は「就活会議」で関心を持った企業について、「リクナビ」に掲載される企業情報、インターンシップ&キャリア情報、採用情報を通じ、エントリーなど次のステップへ進める。ポートは応募数最大化に応じた収益加算により収益力の強化・拡大を見込む。2027年3月期業績への影響は現時点で軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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