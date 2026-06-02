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坪田ラボ 子会社の異動を伴うメディプロデュース株式取得を決議
記事提供元：フィスコ
*11:58JST 坪田ラボ---子会社の異動を伴うメディプロデュース株式取得を決議
坪田ラボ＜4890＞は1日、メディプロデュースの全株式を取得し子会社化することを決議したと発表した。
契約締結日および株式譲渡実行日は2026年7月1日を予定しており、同社は同日付で連結子会社となる見込みである。なお、本件は同社取締役との取引に該当する関連当事者取引として実施される。
メディプロデュースは、医療・ヘルスケアマーケティングPRを強みとするほか、医療系イベントの企画運営や、眼科専門医と開発した目もと専用アイシャンプーなどの化粧品企画・販売事業を展開している。医療専門家ネットワークとコンシューマー向け製品開発・販売の両面で強みを有している点を評価し、株式取得を決定した。
今回の子会社化により、医療・研究・コンシューマー領域を横断した事業ポートフォリオの拡充を図るほか、化粧品事業における販売面での連携や海外展開の推進、医療系学会・研究会ネットワークの活用による研究開発成果の社会実装加速などのシナジーを見込む。また、安定的な収益基盤の取り込みによる収益構造の多層化も期待している。
本件により、メディプロデュースは2027年3月期第2四半期から連結業績に反映される予定で、2027年3月期業績への影響については現在精査中としている。《KT》
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