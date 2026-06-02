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明豊エンタープライズ 2026年5月月次仕入及び販売
記事提供元：フィスコ
*11:53JST 明豊エンタープライズ---2026年5月月次仕入及び販売
明豊エンタープライズ＜8927＞は1日、2026年5月の月次仕入および販売実績を発表した。
仕入実績では、東京都目黒区で「(仮称)エルファーロ祐天寺4」(敷地面積169.12平方メートル)、「(仮称)エルファーロ大岡山5」(同241.57平方メートル)の2物件を取得したほか、埼玉県さいたま市で「(仮称)ミハス与野」(同360.84平方メートル)、東京都杉並区で「(仮称)エルファーロ南阿佐ヶ谷2」(同209.44平方メートル)および「(仮称)エルファーロ中野10」(同339.39平方メートル)、東京都板橋区で「(仮称)エルファーロ成増2」（同347.10平方メートル）を取得した。5月の仕入件数は計6件となる。
販売実績では、東京都杉並区の「ミハス中野2」8戸、東京都文京区の「エルファーロ神楽坂3」19戸、東京都品川区の「エルファーロ武蔵小山2」12戸、東京都板橋区の「エルファーロ成増」20戸を販売した。《KT》
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