*10:11JST JIG-SAW---「JIG-SAW Lorel.ai」を正式リリース

JIG-SAW＜3914＞は、1日、独自エージェンティックAIを活用したシステム運用完全自律化サービス「JIG-SAW Lorel.ai」を正式リリースしたと発表した。

同サービスは、同社が独自に保有する「膨大な運用ノウハウ」と「複合的な生成AI基盤」を活用し、システム障害などのインシデント発生時に、AIエージェントが自律的に調査・分析を行い、原因特定から復旧までを実行する。さらに、インシデントの予兆を予測・検知し、自動で最適化を行うことで、インシデントの未然防止も図るという、従来からのシステム運用・業界のあり方を大きく変貌させる完全自律オペレーションサービスとなる。

また、対応手順を体系化したランブックの自動生成や、インシデント発生時のランブック自動実行により、復旧対応の高速化と標準化を実現する。

夜間・休日を含む人的対応の負荷を大幅に軽減し、ほぼ対応不要な運用を目指す。

同社は、リモートシステムオペレーションで継続的に数万台以上の運用実績を持ち、数億件単位のデータ処理を集中管理してきた。

今後、既存の各種監視ツールとの連携を順次拡充し、ランブック自動生成機能なども実装する予定としている。《KT》