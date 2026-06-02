*08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGを中心に半導体やAI関連株にらみの相場展開～

2日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■ソフトバンクGを中心に半導体やAI関連株にらみの相場展開

■伊藤園、26/4営業利益 5.6％減 216億円、27/4予想 7.8％減 200億円

■りそなHD＜8308＞M&Aなど4倍3000億円、海外・証券候補

■ソフトバンクGを中心に半導体やAI関連株にらみの相場展開

2日の日本株市場は、やや買い先行で始まった後は、引き続き半導体やAI関連株にらみの相場展開になりそうだ。1日の米国市場はNYダウが46ドル高、ナスダックは114ポイント高だった。イランが米国との交渉を停止するとの報道を受け、原油価格が上昇したことが重荷になり、売りが先行した。ただ、トランプ米大統領がイランとの交渉が速やかなペースで続いており、イスラエルとヒスボラが攻撃停止で合意したと発表すると、買い戻しが優勢になった。シカゴ日経225先物は大阪比220円高の67300円。円相場は1ドル＝159円60銭台で推移している。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで米国市場の取引開始後に66530円まで売られたが、終盤にかけて上へのバイアスが強まり、67620円まで上げ幅を広げた。上向きで推移するボリンジャーバンドの+2σ（67460円）に沿ったトレンドを形成しており、過熱感が意識されるものの、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。



米国ではAIパソコン向け半導体の新製品を発表したエヌビディアが買われた。また、同社CEOのファン氏は、高性能なAIがソフトウエアの代替をするとの見方を否定したことで、IBMやセールスフォース、マイクロソフトなどソフトウエア株への物色も目立っており、半導体やAI関連株への資金集中の流れが続きそうである。



ソフトバンクグループ＜9984＞が時価総額トップとなったことで、ファンド等による資金流入が一段と膨らむ可能性はあるだろう。グローバルマネーの流入が意識されやすいなかで、同社の動向が相場全体に影響を与えることになりそうだ。なお、ADR（米預託証券）で同社株は9000円に乗せてきているため、本日も日経平均株価をけん引することになろう。



一方で、昨日の東証プライムの7割超の銘柄が下落していた。イラン情勢などの影響もあってこの流れはしばらく続く可能性はありそうだ。そのため、より半導体やAI関連株に資金が集中しやすくなりそうだ。



■伊藤園、26/4営業利益 5.6％減 216億円、27/4予想 7.8％減 200億円

伊藤園＜2593＞が発表した2026年4月期の連結業績は、売上高が前期比5.3％増の4978億7700万円、営業利益は同5.6％減の216億8400万円だった。国内では概ね前年並みの推移となったが、海外では抹茶を含む日本茶の需要が拡大したことで、米国や東南アジア(ASEAN)を中心に堅調に推移。飲食関連事業において、スペシャリティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」では、従来の「TULLY'S COFFEE」に加えて「&TEA」や「PRIME FIVE」業態を積極展開し、空港、鉄道、病院など多種多様なロケーションに出店した。2027年4月期の連結業績は、売上高が前期比0.4％増の5000億円、営業利益は同7.8％減の200億円を計画。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（66934.33、+604.83）

・NYダウは上昇（51078.88、+46.42）

・ナスダック総合指数は上昇（27086.81、+114.19）

・SOX指数は上昇（12965.65、+136.27）

・シカゴ日経225先物は上昇（67300、+220）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・りそなHD＜8308＞M&Aなど4倍3000億円、海外・証券候補

・ダイヤHD＜6699＞半導体を長期安定調達、FSMCと協業

・セブン銀行＜8410＞ファミリーマートにATM、チャージ・住所変更に対応

・TDK＜6762＞JSファンダリ新潟工場を取得、29年稼働

・日本製紙＜3863＞米タンク倒壊事故の死者11人に

・住友商事＜8053＞ROIC向上、デジタル・AIで変革

・東京センチュリー＜8439＞JFEエンジなどと、新潟で太陽光PPA、カルコパイライト採用

・ブルーイノベーション＜5597＞ドローン点検自動化

・SUBARU＜7270＞新型EVが好調、1962台受注、目標の4倍

・NEC＜6701＞新中計、防衛・海洋で海外深耕、インド海軍にも提案

・堀場製作所＜6856＞英開発拠点を拡張、テナント充実・誘客

・エクセディ＜7278＞仏ルノーにインホイールモーター供給

・日立＜6501＞日立レール、メキシコで鉄道信号受注

・JX金属＜5016＞台湾子会社に自動化設備、半導体薄膜材加工向け

・マイクロ波化学＜9227＞製錬工程のCO2減、マイクロ波利用、鉄鉱石15キログラムを還元

・セーフィー＜4375＞清水建設などと、AIで施工状況自動判定、記録・巡回の負担減

・旭化成＜3407＞セラピューティクス、血液疾患の早期診断支援、新興と協業



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:50 マネタリーベース(5月) 前回-11.3％

＜海外＞

・10:30 豪・経常収支(1-3月) 予想-230億豪ドル 前回-211億豪ドル《YY》