*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ヒラノテク、インスペック、地盤ネットなど

銘柄名<コード>1日終値⇒前日比

三菱自動車工業＜7211＞ 348.7 -22.8

新中計発表も材料に欠ける印象と。

三井ハイテック＜6966＞ 930 -92

短期的な上昇ピッチの速さに警戒感も。

資生堂＜4911＞ 2615 -195.5

AI関連への資金シフトの影響。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 4120 -475

先週に大きく上昇した反動が強まる。

日産自動車＜7201＞ 375.4 -21.4

自動車株安の流れに押される。

丸紅＜8002＞ 4918 -278

JPモルガン証券では投資判断を格下げ。

アステリア＜3853＞ 2086 -318

スペースX関連として人気化してきた反動も。

パソナグループ＜2168＞ 1516 -95

権利落ち後は売り優勢の流れ続く。

アステラス製薬＜4503＞ 2174 -109

AI関連集中物色でディフェンシブに資金向かわず。

良品計画＜7453＞ 3676 -207

小売セクターにも資金回らず。

nms＜2162＞ 471 +80

筆頭株主のワールドHDがTOBを実施。

abc＜8783＞ 130 +28

スペースX関連として買い向かう。

ヒラノテク＜6245＞ 2506 +500

MLCC製造設備メーカーとしてはやされる。

京写＜6837＞ 377 +47

電子部品セクターの低位材料株として。

北川精機＜6327＞ 4980 -930

DC関連として値幅取りの動きが続く。

ニッカトー＜5367＞ 1406 -43

AI関連の穴株として人気化続く。

インスペック＜6656＞ 995 +150

半導体関連株高の中で取組妙味も。

太洋テクノ＜6663＞ 395 +52

宇宙関連の出遅れとして物色か。

地盤ネット＜6072＞ 1620 +182

2月高値更新で上値妙味も。

ナ・デックス＜7435＞ 1013 -147

先週末にかけ急騰の反動。

AKIBA<6840> 1015 -123

上値到達感からの手仕舞い売りが続く。

クラダシ<5884> 593 +15

電力の小売供給を行う中京電力を子会社化。

ジモティー<7082> 1416 0

自治体とのリユース連携が全国300箇所を突破。上値は限定的。

かっこ<4166> 747 -150

AIシステムなど手掛けるAnycloudを子会社化で

前週末まで2日連続ストップ高の反動安。

BlueMeme<4069> 1070 +37

26年3月期業績見込みを下方修正したが悪材料出尽くしで前週末ストップ高。1日も買い優勢。

TMH<280A> 2375 -445

5月27日高値で達成感。

jGroup<3063> 1004 +35

引き続き創業30周年記念配当と

記念株主優待・株主優待制度の拡充を好感。上値は限定的。

QPSHD<464A> 3495 -565

前週末高値でひとまず達成感。

ヒューマンメイド<456A> 1555 +158

貸借銘柄選定で前週末人気化。1日も買い優勢。

データセク<3905> 5310 -830

前週末まで2日連続ストップ高の反動安。

グリーンエナ<1436> 1880 +79

系統用蓄電池システムの工事を受注。上値は重い。《CS》