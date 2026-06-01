*23:36JST 【市場反応】米5月ISM製造業景況指数は4年ぶり最高、ドル反発

米供給管理協会（ISM）が発表した5月ISM製造業景況指数は54.0となった。4月52.7から予想以上に上昇し、22年5月以降4年ぶり最高水準となった。5カ月連続で活動拡大圏となる50を上回った。

同時刻に発表された米4月建設支出は前月比＋0.4％と、3月＋0.6％から鈍化も予想を上回った。

事前に発表された米5月製造業PMI確報値は55.1と、予想外に速報55.3から下方修正された。ただ、活動拡大圏の50を10カ月連続で維持したほか、4年ぶりの高水準を維持した。

良好な製造業指標を受け、米国債相場は続落。10年債利回りは4.44％から4.51％まで上昇した。ドル・円は159円43銭から159円76銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1650ドルから1.1607ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3470ドルから1.3407ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・5月ISM製造業景況指数：54.0（予想：53.0、4月：52.7）

・米・5月製造業PMI確報値：55.1（予想：55.3、速報：55.3）

・米・4月建設支出：前月比＋0.4％（予想：＋0.2％、3月：＋0.6％←＋0.2％）《KY》