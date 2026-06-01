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東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ
*15:53JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ
情報・通信業が上昇率トップ。そのほか金属製品、サービス業、ガラス・土石製品、電気機器なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、医薬品、建設業、卸売業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 情報・通信業 ／ 8,877.75 ／ 5.57
2. 金属製品 ／ 2,120.47 ／ 2.10
3. サービス業 ／ 3,402.95 ／ 1.36
4. ガラス・土石製品 ／ 2,681.84 ／ 1.11
5. 電気機器 ／ 8,661.34 ／ 0.96
6. 非鉄金属 ／ 6,772.39 ／ 0.81
7. 証券業 ／ 831.15 ／ 0.24
8. 銀行業 ／ 632.48 ／ -0.18
9. 保険業 ／ 3,569.86 ／ -0.19
10. その他製品 ／ 5,672.09 ／ -0.22
11. 食料品 ／ 2,681.41 ／ -0.38
12. その他金融業 ／ 1,511.3 ／ -0.47
13. 海運業 ／ 1,986.6 ／ -0.51
14. 化学工業 ／ 3,259.68 ／ -0.64
15. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,643.25 ／ -0.71
16. 水産・農林業 ／ 735.95 ／ -0.79
17. 精密機器 ／ 14,392.56 ／ -1.21
18. ゴム製品 ／ 5,473.73 ／ -1.31
19. 陸運業 ／ 2,137.89 ／ -1.76
20. 機械 ／ 4,855.89 ／ -1.76
21. 空運業 ／ 228.65 ／ -1.80
22. 小売業 ／ 2,233.27 ／ -2.03
23. パルプ・紙 ／ 617.87 ／ -2.15
24. 電力・ガス業 ／ 659.46 ／ -2.17
25. 繊維業 ／ 927.98 ／ -2.52
26. 鉄鋼 ／ 720.15 ／ -2.69
27. 不動産業 ／ 2,449.97 ／ -2.79
28. 石油・石炭製品 ／ 2,731.35 ／ -2.94
29. 卸売業 ／ 5,804.9 ／ -3.12
30. 建設業 ／ 2,626.91 ／ -3.35
31. 医薬品 ／ 3,779.88 ／ -3.66
32. 輸送用機器 ／ 4,640.07 ／ -3.76
33. 鉱業 ／ 1,004.34 ／ -4.69《CS》
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