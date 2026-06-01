*12:55JST 日経平均は続伸、ソフトバンクGとキオクシアHDの2銘柄で約780円押し上げ

6月1日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり73銘柄、値下がり152銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は続伸。708.74円高の67038.24円（出来高概算14億1125万株）で前場の取引を終えている。5月29日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は363.49ドル高の51032.46ドル、ナスダックは55.15ポイント高の26972.62で取引を終了。ダウ、ナスダックともに終日堅調な値動き。イランと60日の停戦延長などを盛り込んだ覚書の暫定的合意に達したとの報道に加え、トランプ大統領が最終決定に向けホワイトハウスで会合を開くと伝わった。戦闘終結に向けた交渉進展期待が相場を支え、ダウ、ナスダックは連日で過去最高値を更新。米株式市場の動向を横目に、6月1日の日経平均は前営業日比33.93円高の66363.43円と小幅続伸でスタートした。その後も買い優勢の展開となり、取引時間中に初めて67000円を上回った。中東情勢に関しては、トランプ大統領が覚書に修正を求めたとの報道もあった一方、イラン側も修正するとの別報道もあり、引き続き調整が進行中のようだ。データセンター投資に関する報道があったソフトバンクG＜9984＞を中心に、主力ハイテク株が牽引する形となった。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、2銘柄で日経平均を約780円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは村田製＜6981＞で14.08％高、同2位は太陽誘電＜6976＞で14.01％高だった。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約295円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは三菱自＜7211＞で9.13％安、同2位は資生堂＜4911＞で7.47％安だった。



*11:30現在



日経平均株価 67038.24(+708.74)

値上がり銘柄数 73(寄与度+1574.83)

値下がり銘柄数 152(寄与度-866.09)

変わらず銘柄数 0

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 8259 768 617.88

＜285A＞ キオクシアHD 72800 6950 163.08

＜8035＞ 東エレク 53870 1450 145.82

＜6981＞ 村田製作所 10980 1355 109.01

＜6976＞ 太陽誘電 16890 2075 69.56

＜6098＞ リクルートHD 11230 660 66.37

＜6954＞ ファナック 8214 322 53.97

＜6762＞ TDK 4182 74 37.21

＜9766＞ コナミG 20020 1090 36.54

＜6758＞ ソニーG 3575 131 21.96

＜5802＞ 住友電気工業 13235 650 21.79

＜6367＞ ダイキン工業 23930 645 21.62

＜6532＞ ベイカレント 6189 573 19.21

＜2802＞ 味の素 5371 219 14.68

＜6645＞ オムロン 6151 407 13.64

＜7832＞ バンナムHD 3759 118 11.87

<6971> 京セラ 3527 44 11.80

<4307> 野村総合研究所 5369 347 11.63

<4704> トレンドマイクロ 6328 318 10.66

<6702> 富士通 3669 301 10.09



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 80400 -1930 -155.27

＜6857＞ アドバンテ 25590 -580 -139.99

<5803> フジクラ 4600 -171 -34.39

<4062> イビデン 22520 -480 -32.18

<8015> 豊田通商 6634 -296 -29.77

<7203> トヨタ自動車 2895 -147 -24.64

<4503> アステラス製薬 2144 -139 -23.30

<4519> 中外製薬 7670 -222 -22.33

<8031> 三井物産 4990 -300 -20.11

<6920> レーザーテック 38640 -1490 -19.98

<9433> KDDI 2694.5 -44 -17.70

<8058> 三菱商事 4892 -173 -17.40

<4507> 塩野義製薬 2843 -157 -15.79

<7453> 良品計画 3649 -234 -15.69

<7267> ホンダ 1384.5 -68 -13.68

<8001> 伊藤忠商事 1862 -73.5 -12.32

<8002> 丸紅 4861 -335 -11.23

<6146> ディスコ 63450 -1640 -11.00

<7741> HOYA 26450 -630 -10.56

<4578> 大塚HD 11440 -275 -9.22《CS》