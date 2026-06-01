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出来高変化率ランキング（10時台）～BitcoinJ、abcなどがランクイン
*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～BitcoinJ、abcなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月1日 10:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8105＞ BitcoinJ 14859600 115315 337.96% 0.0447%
＜8783＞ abc 6628600 84568.26 276.39% 0.3431%
＜2013＞ 米高配当 179690 13871.902 153.05% -0.0105%
＜2846＞ NFダウHE 53727 29433.024 147.85% 0.0069%
＜1921＞ 巴コーポ 67400 45034.24 116.18% -0.0044%
＜5367＞ ニッカトー 2655600 1385139.52 102.12% 0.1794%
＜5331＞ ノリタケ 873900 1535322.4 86.49% 0.1778%
＜2524＞ NZAMTPX 15487 21619.648 85.15% -0.0058%
＜5202＞ 板硝子 2000700 413946.08 79.23% -0.0041%
＜6656＞ インスペック 286100 106167.4 78.64% 0.1289%
＜6245＞ ヒラノテク 482700 413765.6 76.22% 0.2492%
＜4369＞ トリケミカル 1613100 3248543 74.66% 0.1299%
＜235A＞ GX高配30 43084 29007.957 66.54% -0.0252%
＜6291＞ エアーテック 61000 44755 65.06% 0.0191%
＜6574＞ コンヴァノ 2364000 205158.58 56.58% -0.0588%
＜299A＞ クラシル 467300 275042 54.37% -0.0613%
＜431A＞ ユーソナー 68500 87869.96 53.99% 0.1179%
＜4594＞ ブライトパス 2386100 76601.04 53.32% 0.0384%
＜3556＞ リネットJPN 156600 86633.58 51.29% 0.0659%
＜456A＞ ヒューマンメイト 573400 580138.14 50.2% 0.1453%
<4165> プレイド 533600 181621.64 49.04% 0.1063%
<2630> MXS米株ヘ 2835 25557.233 48.2% 0.0043%
<381A> iF米債35 80100 87122.42 44.43% 0.0004%
<3911> Aiming 394400 45943.94 39.11% 0.0058%
<2395> 新日科学 302100 252893.02 35.6% -0.0936%
<2776> 新都HD 828700 62881.48 32.54% 0.0347%
<219A> ハートシード 360200 350253.46 32.15% -0.0979%
<7952> 河合楽 32900 71799.04 30.54% 0.0045%
<2556> OneJリート 21130 40901.006 28.53% -0.013%
<6145> NITTOKU 129400 338042.38 23.93% 0.1026%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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