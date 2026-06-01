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出来高変化率ランキング（10時台）～BitcoinJ、abcなどがランクイン

2026年6月1日 10:36

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記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～BitcoinJ、abcなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月1日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8105＞ BitcoinJ　 14859600 　115315　 337.96% 0.0447%
＜8783＞ abc　　　　　　　6628600 　84568.26　 276.39% 0.3431%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　179690 　13871.902　 153.05% -0.0105%
＜2846＞ NFダウHE　　　　53727 　29433.024　 147.85% 0.0069%
＜1921＞ 巴コーポ　　　　　　67400 　45034.24　 116.18% -0.0044%
＜5367＞ ニッカトー　　　　　2655600 　1385139.52　 102.12% 0.1794%
＜5331＞ ノリタケ　　　　　　873900 　1535322.4　 86.49% 0.1778%
＜2524＞ NZAMTPX　　　15487 　21619.648　 85.15% -0.0058%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　　2000700 　413946.08　 79.23% -0.0041%
＜6656＞ インスペック　　　　286100 　106167.4　 78.64% 0.1289%
＜6245＞ ヒラノテク　　　　　482700 　413765.6　 76.22% 0.2492%
＜4369＞ トリケミカル　　　　1613100 　3248543　 74.66% 0.1299%
＜235A＞ GX高配30　　　　43084 　29007.957　 66.54% -0.0252%
＜6291＞ エアーテック　　　　61000 　44755　 65.06% 0.0191%
＜6574＞ コンヴァノ　　　　　2364000 　205158.58　 56.58% -0.0588%
＜299A＞ クラシル　　　　　　467300 　275042　 54.37% -0.0613%
＜431A＞ ユーソナー　　　　　68500 　87869.96　 53.99% 0.1179%
＜4594＞ ブライトパス　　　　2386100 　76601.04　 53.32% 0.0384%
＜3556＞ リネットJPN　　　156600 　86633.58　 51.29% 0.0659%
＜456A＞ ヒューマンメイト　　573400 　580138.14　 50.2% 0.1453%
<4165> プレイド　　　　　　533600 　181621.64　 49.04% 0.1063%
<2630> MXS米株ヘ　　　　2835 　25557.233　 48.2% 0.0043%
<381A> iF米債35　　　　80100 　87122.42　 44.43% 0.0004%
<3911> Aiming　　　　394400 　45943.94　 39.11% 0.0058%
<2395> 新日科学　　　　　　302100 　252893.02　 35.6% -0.0936%
<2776> 新都HD　　　　　　828700 　62881.48　 32.54% 0.0347%
<219A> ハートシード　　　　360200 　350253.46　 32.15% -0.0979%
<7952> 河合楽　　　　　　　32900 　71799.04　 30.54% 0.0045%
<2556> OneJリート　　　21130 　40901.006　 28.53% -0.013%
<6145> NITTOKU　　　129400 　338042.38　 23.93% 0.1026%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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