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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比480円高の66225円
*08:30JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比480円高の66225円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.26円換算）で、住友商事＜8035＞、丸紅＜8001＞、リクルートHD＜6098＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比480円高の66225円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は 363.49 ドル高 51032.46 ドル、ナスダックは 55.15 ポイント高 26972.62 で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに終日堅調な値動き。イランと60日の停戦延長などを盛り込んだ覚書の暫定的合意に達したとの報道に加え、トランプ大統領が最終決定に向けホワイトハウスで会合を開くと伝わった。戦闘終結に向けた交渉進展期待が相場を支え、ダウ、ナスダックは連日で過去最高値を更新。
29日のニューヨーク市場で米ドル・円は伸び悩み。イランと米国は、停戦延長と戦争終結に向けた合意を目指す暫定的な取り決めで一致しているが、トランプ米大統領の承認を得る必要があるため、米ドル売り・円買いは拡大しなかった。米ドル・円は、159円31銭から159円10銭まで売られた後、159円31銭まで戻しており、159円27銭で取引を終えた。ユーロ・ドルは、1.1640ドルから1.1686ドルまで強含み、1.1662ドルで引けた。
29日のNY原油先物7月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－1.54ドル（－1.73％）の87.36ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6971 (KYOCY) 村田製作所 31.70 10097 472 4.9
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4908 203 4.3
1
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.78 1558 57.5 3.8
3
8031 (MITSY) 東京エレク 169.56 54008 1588 3.0
3
8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3822 105 2.8
2
「ADR下落率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2166 -247.5 -10.2
5
2801 (KIKOY) キッコーマン 16.00 1274 -119 -8.5
4
5020 (JXHLY) ENEOS 15.62 1244 -61.5 -4.7
1
6594 (NJDCY) 日本電産 4.25 2707 -85 -3.0
4
■そのたADR（29日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2166 -247.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.89 -0.15 5487 1
3
8035 (TOELY) 住友商事 44.05 -0.93 7015 -8
4
6758 (SONY.N) TDK 25.91 1.41 4126 1
8
9432 (NTTYY) KDDI 17.19 0.09 2738 -0.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.02 -0.03 962 13.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.51 -0.39 5178 1
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 23.70 -0.52 7549 5
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -8.81 4908 20
3
4063 (SHECY) 信越化学工業 24.19 0.97 7705 -5
3
8001 (ITOCY) 丸紅 317.30 -13.64 5053 -14
3
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.97 0.02 7143 -5
2
8031 (MITSY) 東京エレク 169.56 1.20 54008 158
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10352 -21
8
4568 (DSNKY) 第一三共 16.78 -0.12 2672 -28.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.31 -0.21 2328 -7.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.04 -0.12 959 -976.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.60 0.10 1518 -12.
5
7267 (HMC.N) スズキ 49.42 0.87 1968 -5.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.24 0.09 6128 -3
9
6902 (DNZOY) ファナック 25.05 -0.44 7979 8
7
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.68 -0.04 7861 -3
1
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.35 0.28 2285 -10.
5
8411 (MFG.N) オリックス 39.02 0.32 6214 -2
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.51 -0.28 23109 -17
6
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.97 -0.18 5087 -3
1
7741 (HOCPY) キヤノン 26.58 -0.15 4233
5
6503 (MIELY) 三菱電機 81.81 -1.32 6515 -4
3
6981 (MRAAY) 日東電工 18.76 -0.98 2988 -2.
5
7751 (CAJPY) 任天堂 11.15 0.23 7103 -4
5
6273 (SMCAY) SMC 21.75 0.51 69278 16
8
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.00 -0.08 398 1.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 41.10 -1.50 65456 36
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.61 0.11 1849 -10.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 31.55 -0.30 5025 -4
0
6702 (FJTSY) 富士通 21.40 -1.15 3408 4
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.00 15.40 20226 -22
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.70 0.04 3408 -3
5
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.98 -1.21 2067 -
1
8002 (MARUY) 三井物産 660.47 -14.60 5259 -3
1
6723 (RNECY) ルネサス 13.94 0.20 4440 -6
0
6954 (FANUY) 京セラ 22.12 0.53 3523 4
0
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.43 -0.21 1627 -
9
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.25 -0.16 4021 -3
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.99 0.31 6528 -4
9
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.36 -0.08 3300 -2
2
6594 (NJDCY) 日本電産 4.25 -0.70 2707 -8
5
6857 (ATEYY) シスメックス 8.72 0.04 1389 -
8
4543 (TRUMY) テルモ 15.04 -0.10 2395 -
6
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.78 0.24 1558 57.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.26円換
算）《AN》
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