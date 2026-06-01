クラダシ、中京電力を子会社化へ、再生可能エネルギー事業を拡大

■6月9日に株式譲渡実行予定、議決権所有割合100.0%へ

クラダシ<5884>(グロース市場)は5月29日、愛知県名古屋市を拠点に小売電気事業を展開する中京電力の株式を取得し、子会社化することを発表した。同日開催の取締役会で決議し、株主との間で株式譲渡契約を締結する。株式譲渡実行日は6月9日の予定。

クラダシは、フードロス削減を起点にソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営するソーシャルインパクト企業で、2025年1月に再生可能エネルギー事業へ参入した。系統用蓄電所の直接運営によるノウハウ蓄積と、ファンド形式による取り扱い電力量の拡大を組み合わせ、再生可能エネルギー導入拡大に取り組んでいる。

中京電力は高圧・低圧の需要家に電力を小売供給する事業者で、2026年2月期の売上高は7億25百万円、経常利益は75百万円、当期純利益は45百万円。クラダシは600株を取得し、議決権所有割合を100.0%とする。取得価額は非開示だが、純資産の15%以上に相当する見込み。業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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