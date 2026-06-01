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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米製造業PMI確報値、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米製造業PMI確報値、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 設備投資(1-3月) 6.5％
08:50 企業売上高(1-3月) 0.7％
08:50 企業利益(1-3月) 4.7％
09:30 製造業PMI(5月) 54.5
＜海外＞
10:45 中・RatingDog製造業PMI(5月) 51.3 52.2
14:00 印・製造業PMI確定値(5月) 54.3
16:00 トルコ・GDP(1-3月) 3.4％
16:00 スイス・GDP(1-3月) 0.4％ 0.7％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 51.4 51.4
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(4月) 3.1％ 3.2％
17:00 欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想(4月)
18:00 欧・ユーロ圏失業率(4月) 6.2％ 6.2％
19:30 印・鉱工業生産(4月) 3.8％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.65％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(5月) 52.6
22:45 米・製造業PMI確報値(5月) 55.3 55.3
23:00 米・ISM製造業景況指数(5月) 53.2 52.7
23:00 米・建設支出(4月) 0.1％ 0.6％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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