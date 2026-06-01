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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米製造業PMI確報値、米ISM製造業景況指数など

2026年6月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米製造業PMI確報値、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　設備投資(1-3月)　　6.5％
08:50　企業売上高(1-3月)　　0.7％
08:50　企業利益(1-3月)　　4.7％
09:30　製造業PMI(5月)　　54.5


＜海外＞
10:45　中・RatingDog製造業PMI(5月)　51.3　52.2
14:00　印・製造業PMI確定値(5月)　　54.3
16:00　トルコ・GDP(1-3月)　　3.4％
16:00　スイス・GDP(1-3月)　0.4％　0.7％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(5月)　51.4　51.4
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(4月)　3.1％　3.2％
17:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想(4月)
18:00　欧・ユーロ圏失業率(4月)　6.2％　6.2％
19:30　印・鉱工業生産(4月)　3.8％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.65％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(5月)　　52.6
22:45　米・製造業PMI確報値(5月)　55.3　55.3
23:00　米・ISM製造業景況指数(5月)　53.2　52.7
23:00　米・建設支出(4月)　0.1％　0.6％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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