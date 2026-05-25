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出来高変化率ランキング（14時台）～チャームケア、戸田工などがランクイン

2026年5月25日 15:09

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記事提供元：フィスコ

*15:09JST 出来高変化率ランキング（14時台）～チャームケア、戸田工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月25日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4100＞ 戸田工　　　　　　 278800 　51040.84　 271.73% 0.1993%
＜2857＞ ドイツ債H　　　　　1105320 　171358.584　 235.56% 0.005%
＜4078＞ 堺化学　　　　　　　778800 　484470.7　 207.97% 0.1746%
＜3687＞ フィックスターズ　　7017400 　2296360.32　 199.65% 0.0025%
＜6666＞ リバーエレテク　　　1322300 　367992.38　 198.75% 0.2249%
＜6597＞ HPCシステムズ　　480400 　341401.66　 193.21% 0.1721%
＜3997＞ トレードワークス　　　1019700 　74411.3　 191.26% 0.0968%
＜6969＞ 松尾電　　　　　　　197600 　71599.34　 190.41% 0.1776%
＜5367＞ ニッカトー　　　　　563900 　101910.26　 171.33% 0.1976%
＜7859＞ アルメディオ　　　　1126300 　106204.4　 155.42% 0.0526%
＜1656＞ iSコア米債　　　　169730 　39214.795　 151.47% 0.0044%
＜392A＞ iSQトップ　　　　1173030 　114911.744　 136.3% 0.0156%
＜2080＞ PBR1倍割　　　　264469 　228399.374　 134.91% -0.0063%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　854600 　739755.42　 132.07% 0.1719%
＜2624＞ iF225年4　　　96170 　165960.759　 131.43% 0.0328%
＜6535＞ アイモバイル　　　　535100 　71861.16　 131.22% -0.0693%
＜2631＞ MXSナス100　　61207 　584251.39　 130.19% 0.0133%
＜6336＞ 石井表記　　　　　　183000 　71177.8　 126.65% 0.0258%
＜6908＞ イリソ電子　　　　　434400 　424308　 126.32% -0.0589%
＜6768＞ タムラ製　　　　　　2539800 　841956.92　 125.06% 0.1566%
<9165> クオルテック　　　　141400 　95775.64　 121.77% 0.0937%
<6840> AKIBA　　　　　1930300 　764378.46　 120.06% 0.2714%
<2693> YKT　　　　　　　2317100 　293171.06　 118.78% 0.2067%
<9514> エフオン　　　　　502400 　62333.7　 115.58% -0.0808%
<6062> チャームケア　　　　216800 　94080.74　 114.16% 0.0153%
<2563> iS500米H　　　371430 　47471.54　 111.23% 0.0087%
<2090> NZAM米7H　　　18940 　228984.406　 109.39% 0.0053%
<9235> 売れるG　　　　　393900 　88467.96　 107.37% -0.0167%
<8065> 佐藤商　　　　　　　106800 　127365.3　 105.06% 0.0306%
<408A> iSベストAI　　　3012030 　394724.973　 104.8% 0.0657%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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