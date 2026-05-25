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出来高変化率ランキング（14時台）～チャームケア、戸田工などがランクイン
*15:09JST 出来高変化率ランキング（14時台）～チャームケア、戸田工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月25日 14:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4100＞ 戸田工 278800 51040.84 271.73% 0.1993%
＜2857＞ ドイツ債H 1105320 171358.584 235.56% 0.005%
＜4078＞ 堺化学 778800 484470.7 207.97% 0.1746%
＜3687＞ フィックスターズ 7017400 2296360.32 199.65% 0.0025%
＜6666＞ リバーエレテク 1322300 367992.38 198.75% 0.2249%
＜6597＞ HPCシステムズ 480400 341401.66 193.21% 0.1721%
＜3997＞ トレードワークス 1019700 74411.3 191.26% 0.0968%
＜6969＞ 松尾電 197600 71599.34 190.41% 0.1776%
＜5367＞ ニッカトー 563900 101910.26 171.33% 0.1976%
＜7859＞ アルメディオ 1126300 106204.4 155.42% 0.0526%
＜1656＞ iSコア米債 169730 39214.795 151.47% 0.0044%
＜392A＞ iSQトップ 1173030 114911.744 136.3% 0.0156%
＜2080＞ PBR1倍割 264469 228399.374 134.91% -0.0063%
＜6327＞ 北川精機 854600 739755.42 132.07% 0.1719%
＜2624＞ iF225年4 96170 165960.759 131.43% 0.0328%
＜6535＞ アイモバイル 535100 71861.16 131.22% -0.0693%
＜2631＞ MXSナス100 61207 584251.39 130.19% 0.0133%
＜6336＞ 石井表記 183000 71177.8 126.65% 0.0258%
＜6908＞ イリソ電子 434400 424308 126.32% -0.0589%
＜6768＞ タムラ製 2539800 841956.92 125.06% 0.1566%
<9165> クオルテック 141400 95775.64 121.77% 0.0937%
<6840> AKIBA 1930300 764378.46 120.06% 0.2714%
<2693> YKT 2317100 293171.06 118.78% 0.2067%
<9514> エフオン 502400 62333.7 115.58% -0.0808%
<6062> チャームケア 216800 94080.74 114.16% 0.0153%
<2563> iS500米H 371430 47471.54 111.23% 0.0087%
<2090> NZAM米7H 18940 228984.406 109.39% 0.0053%
<9235> 売れるG 393900 88467.96 107.37% -0.0167%
<8065> 佐藤商 106800 127365.3 105.06% 0.0306%
<408A> iSベストAI 3012030 394724.973 104.8% 0.0657%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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