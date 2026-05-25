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TalentX マブチモーターがAIネイティブ採用を実現する「MyTalent Platform」を導入
*11:44JST TalentX---マブチモーターがAIネイティブ採用を実現する「MyTalent Platform」を導入
TalentX＜330A＞は22日、AIネイティブ採用を実現するタレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」が、小型直流モーターのリーディングカンパニーであるマブチモーター＜6592＞に採用されたことを発表した。
マブチモーターは、経営理念である「国際社会への貢献とその継続的拡大」の実現に向け、人を最も重要な経営資源と位置づけ、事業成長に取り組んでいる。今後のさらなる成長に向けてキャリア採用を強化しており、リファラル採用比率の着実な向上を目指している。その取り組みを支える施策として、データの可視化・分析機能を有する「MyRefer（MyTalent Refer）」を導入した。社員一人ひとりのリファラル採用への参加状況を可視化・分析することで、課題の特定にとどまらず、組織全体のエンゲージメント向上に資する戦略的な施策の立案・実行が可能になる。
TalentXが展開する「MyTalent Platform」は、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームである。従来の外部サービスなどに依存した「掛け捨て」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理といった全機能を統合。AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで実現する。
同社はテクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現を目指す。《KT》
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