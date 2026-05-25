*09:46JST ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス---樋口物流サービスの株式取得による子会社化

ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス＜9090＞は22日、樋口物流サービスの株式を取得し子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結したと発表した。

今回、両社のネットワークを掛け合わせた広範かつ強固な輸配送体制の構築、物流サービス事業における一気通貫の対応力を活かした3ＰＬ事業の高度化など、複数の事業シナジーが期待できると判断するに至り、本株式取得を決定した。同社は、社会課題に応える輸送力強化に両社で取り組みつつ、付加価値の高い物流サービス事業に同社グループを挙げて注力していくことにより、更なる競争力と企業価値を高めていくとしている。

同社は、樋口物流サービスの発行済株式14,000株を現金にて取得し、完全子会社化する予定。取得価額は当事者間の守秘義務に基づき非公表とする。株式譲渡契約締結日は2026年5月22日、株式取得予定日は2026年6月15日。

本件については、2026年5月11日に公表した、2027年3月期の同社連結業績予想に織り込み済みである。《KT》