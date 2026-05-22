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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*16:09JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、ガラス・土石製品、電気機器、化学工業なども上昇。一方、保険業が下落率トップ。そのほか不動産業、水産・農林業、電力・ガス業、海運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 6,647.54 ／ 6.83
2. 情報・通信業 ／ 8,155.52 ／ 3.82
3. ガラス・土石製品 ／ 2,527.83 ／ 3.60
4. 電気機器 ／ 8,095.15 ／ 2.19
5. 化学工業 ／ 3,125.08 ／ 1.60
6. 機械 ／ 4,933.69 ／ 1.59
7. サービス業 ／ 3,265.93 ／ 1.00
8. 小売業 ／ 2,237.3 ／ 0.90
9. 鉄鋼 ／ 719.95 ／ 0.62
10. 繊維業 ／ 918.03 ／ 0.56
11. その他金融業 ／ 1,529.14 ／ 0.41
12. 精密機器 ／ 14,324.62 ／ 0.41
13. 輸送用機器 ／ 4,668.25 ／ 0.31
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,770.33 ／ 0.23
15. 銀行業 ／ 653.55 ／ 0.16
16. 空運業 ／ 217.95 ／ 0.12
17. ゴム製品 ／ 5,275.3 ／ -0.11
18. 卸売業 ／ 6,173.22 ／ -0.12
19. 医薬品 ／ 3,927.28 ／ -0.13
20. 金属製品 ／ 1,900.82 ／ -0.16
21. その他製品 ／ 5,615.89 ／ -0.29
22. 食料品 ／ 2,705.86 ／ -0.34
23. 証券業 ／ 837.37 ／ -0.51
24. 石油・石炭製品 ／ 2,774.82 ／ -0.61
25. パルプ・紙 ／ 628.83 ／ -0.72
26. 鉱業 ／ 1,119.4 ／ -0.72
27. 建設業 ／ 2,627.53 ／ -0.82
28. 陸運業 ／ 2,213.05 ／ -1.04
29. 海運業 ／ 2,026.65 ／ -1.39
30. 電力・ガス業 ／ 671.98 ／ -1.45
31. 水産・農林業 ／ 738.53 ／ -1.72
32. 不動産業 ／ 2,495.26 ／ -1.99
33. 保険業 ／ 3,610.96 ／ -2.01《CS》
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