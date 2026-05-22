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ブロードリーフ 2026年12月期配当予想の修正（増配）
記事提供元：フィスコ
*15:58JST ブロードリーフ---2026年12月期配当予想の修正（増配）
ブロードリーフ＜3673＞は20日開催の取締役会において、株式分割に伴い、2026年2月12日付で公表した「2025年12月期決算短信〔IFRS〕（連結）」に記載の2026年12月期の1株当たり配当予想を修正（増配）することを決議した。
同社は株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけている。企業価値向上に向けた事業展開や財務健全性の維持に必要な内部留保を確保しつつ、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としている。
2026年12月期の配当予想については、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行うことに加え、業績予想に対する進捗が順調であることを踏まえて、2026年2月12日に公表した配当予想を修正（増配）する。
なお、修正後の期末配当予想額を株式分割前1株当たりに換算すると15.50円となり、前回予想の15.00円に対して実質0.50円の増配となる。2026年12月期第2四半期末の1株当たりの配当金については、株式分割前の株式数が対象となるため、1株当たり7.50円の配当金となり、前回予想からの修正はない。
ただ、中間配当はあくまでも分割前を基準にしており、配当金額は当初予想通りで増配とはならない。期末配当は分割考慮後で計算すると本来は3.75円だが、今回の発表では「4円」であり、実質的に増配となっている。《KA》
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