*10:01JST グロービング株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（1）

グロービング＜277A＞

■冒頭のあいさつ

▲フィスコ 高井

皆様、こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井ひろえです。今回は、グロービング株式会社 代表取締役社長CEO 田中耕平様にご登壇いただき、著名投資家DAIBOUCHOUさんから気になる質問をぶつけていただきます。それでは、本日登壇いただく、田中様、DAIBOUCHOUさんをご紹介させていただきます。まずは、グロービング株式会社 代表取締役社長CEO 田中耕平様です。よろしくお願い致します。

■グロービング 田中様

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

田中様は、京都大学大学院を卒業後、アクセンチュアの戦略グループや楽天グループ社長室を経て、現在はグロービング株式会社の代表取締役社長を務められています。

アクセンチュアでは事業戦略やクロスボーダーM&Aなど多岐にわたるプロジェクトを牽引され、楽天グループでは新規事業の責任者として、経営の最前線で指揮を執ってこられました。戦略立案からデジタル変革、そして実事業の経営まで熟知された、まさに『理論と実践』を兼ね備えたプロフェッショナルです。

続いて、著名投資家のDAIBOUCHOUさんです。よろしくお願いいたします。

●DAIBOUCHOU

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

DAIBOUCHOUさんは、200万円の元手を一時10億円に乗せた実績を持つ著名な個人投資家です。2000年5月に株式投資開始し、ITバブル崩壊時の暴落を資産バリュー株で回避し、不動産株への逆張り投資で2004年10月に資産1.5億円を達成。リーマンショックでその大半を失うという壮絶な経験をされました。しかし、そこから独自の『超分散投資』へとスタイルを昇華させ、再び資産10億円の大台へと返り咲き、X（旧twitter）のフォロワーは14万人を超えています。

田中様、DAIBOUCHOUさん、よろしくお願いいたします。

それでは、まずは、田中様に企業説明を実施いただきます。DAIBOUCHOUさんも適宜気になる点などございましたらお話しいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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