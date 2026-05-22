*08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクグループの一段高を見極め～

22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■ソフトバンクグループの一段高を見極め

■ニチリョク、26/3営業損失 赤字拡大 ▲4.85億円、27/3予想 黒字転換 2.21億円

■住友電工＜5802＞独送電から大型プロ受注、過去最大3600億円

■ソフトバンクグループの一段高を見極め

22日の日本株市場は、買い先行で始まることになろうが、買い一巡後はこう着感が強まりそうである。21日の米国市場はNYダウが276ドル高、ナスダックは22ポイント高だった。米国とイランがパキスタンの仲介で合意の最終案を完成させたと報じられ、戦闘終結期待から原油先物価格が下落。インフレ懸念が和らいだことで米長期金利も低下したことが買いに向かわせた。シカゴ日経225先物は大阪比650円高の62190円。円相場は1ドル＝158円90銭台で推移。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで売りが先行し61020円まで売られる場面もみられたが、米国市場の取引開始後は買い優勢の流れとなり、終盤にかけて62370円まで上げ幅を広げる場面もみられた。25日線（60590円）が支持線として意識される一方で、ボリンジャーバンドの+1σ（62190円）を捉えてきたことで、同バンドを明確に上抜けてくるかが注目される。



昨日はソフトバンクG＜9984＞がストップ高まで買われ、1社で日経平均株価を800円超押し上げていた。ADR（米国預託証券）では6400円辺りまで上昇しているため、7日につけた年初来高値6424円が射程に入っている。高値圏での攻防となれば利食いの動きが意識される一方で、高値更新からの一段高となれば、先物主導でのインデックスに絡んだ買いが、日経平均型を押し上げてくる可能性がありそうだ。



日中はイラン情勢に関する報道を意識した慎重姿勢も強まりやすく、買い一巡後は前日の大幅な上昇に対する利食いが入りやすい面はある。そのため、押し目狙いのスタンスに向かわせやすいだろう。物色は引き続き半導体やAI関連株に関心が集まりやすいほか、トランプ米政権は量子コンピューターを手がける9社に総額20億ドル（約3200億円）の資金を提供すると報じられている。これを受けて米国ではIBMが12％超の上昇となっており、東京市場においても、エヌエフHD＜6864＞やYKT＜2693＞、フィックスターズ＜3687＞など量子コンピューター関連に短期筋の資金流入が意識されよう。

■ニチリョク、26/3営業損失 赤字拡大 ▲4.85億円、27/3予想 黒字転換 2.21億円

ニチリョク＜7578＞が発表した2026年3月期の業績は、売上高が前期比23.6％減の17億900万円、営業損益は4億8500万円の赤字(前の期は1億100万円の赤字)だった。2027年3月期の業績は、売上高が前期比36.5%増の23億3700万円、営業利益は2億2100万円を計画。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（61684.14、+1879.73）

・NYダウは上昇（50285.66、+276.31）

・ナスダック総合指数は上昇（26293.10、+22.74）

・SOX指数は上昇（11964.08、+150.80）

・シカゴ日経225先物は上昇（62190、+650）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・住友金属鉱山＜5713＞住友商事などと、電池リサイクル、30年めど供給網

・パナソニックHD＜6752＞パナインダストリー、半導体パッケージ向け微細配線技術、28年度量産

・住友電工＜5802＞独送電から大型プロ受注、過去最大3600億円

・ABEJA＜5574＞栃木銀行と、DX・AI連携、業務効率化

・千代田化工建設＜6366＞米AI社と連携、LNG設備など予知保全

・日本ケミコン＜6997＞高容量アルミ電解コンデンサー、車・AI向け3種投入

・ホンダ＜7267＞新型EV「スーパーワン」、予約7000台規模

・積水化学＜4204＞29年3月期に営業益1500億円、新中計、ペロブス電池など投資

・三菱ケミカルG＜4188＞生分解性プラ撤退、競争激化で収益性悪化

・グンゼ＜3002＞グンゼメディカル、手術縫合部の組織補強材を中国現地生産

・ヤマトHD＜9064＞ヤマト運輸、滋賀・湖南に拠点、法人営業拡大

・大成建設＜1801＞環境配慮コンクリ活用の枕木試作、CO2排出90%減



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：30 4月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋1.6％、3月：＋1.5％）

＜海外＞

・特になし《YY》