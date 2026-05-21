*12:05JST アールプランナー---アールギャラリー 一宮展示場を2026年10月中旬開設へ

アールプランナー＜2983＞は20日、東海エリアにおける新拠点として、愛知県一宮市に所在するナゴヤハウジングセンター 一宮会場内に「アールギャラリー 一宮展示場（仮称）」を2026年10月中旬にオープン予定であると発表した。

同社が展開する注文住宅ブランド「アールギャラリー」の新たな拠点として開設される予定で、東海エリアにおける認知度向上や顧客接点拡大を図る。本拠点は、同社の住宅展示場としては、東海エリア・首都圏エリアを通して20拠点目となる。

展示場は、外観・内観ともにグレーを基調としてタイル・木といった素材感を活かし、ショールームとモデルハウスとしての機能を保ちつつ、端正かつラグジュアリーな邸宅を実現する。内観はグレーや木目を基調とした柔らかく落ち着いたコーディネートでホテルライクな空間を演出し、リビングやダイニング上部の吹き抜けが明るく開放的な空間を構成する。スムーズに家事が行えるよう、キッチンからランドリールーム、風呂、洗面所といった水回りは回遊できる動線計画となっており、住宅設備機器や家電等をスマートフォンから遠隔操作できるIoT機能も体験できる。《KA》