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イー・ギャランティ 株主還元方針の変更および中間配当の実施
記事提供元：フィスコ
*10:11JST イー・ギャランティ---株主還元方針の変更および中間配当の実施
イー・ギャランティ＜8771＞は15日開催の取締役会で、株主還元方針の変更および中間配当の実施について決議した。
同社は人的投資やAI投資および周辺事業や融資保証など将来を見据えた成長投資を行いながら、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと位置付け、持続的に株主還元の強化に取り組んできた。今般、こうした将来の成長投資に必要な金額を算出するとともに、改めて信用リスク受託事業のリスクに対する備えとして必要な金額を検討したところ、偶発債務から金融機関等による保険及び保証によって補填されている金額を除いた金額に対し、8％から12％の範囲を自己資本として維持すべき水準との判断に至った。
以上の認識に立ち、今後の成長投資に必要な金額及び信用リスク受託事業に関するリスクバッファとして必要な自己資本の金額を考慮した結果、現行において株主に対し更なる利益還元が可能であると認識したため、配当性向100％を目安として配当を実施することを決議し、高い株主還元をもって企業価値向上を図るべく、株主還元方針を変更する。
新たな株主還元方針では、配当性向100％を目安として、2026年3月期から2028年3月期末までの間に累計100.00億円の自己株式取得を目指す。この方針は2026年度（2027年3月期）より適用する。
また、同社は2027年3月期より、株主への利益還元の機会を充実させることを目的に、中間配当、期末配当の年2回の剰余金の配当を行う。中間配当は、2026年6月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主を対象とする。《KT》
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