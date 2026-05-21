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個別銘柄戦略: ブロードリーフやINESTに注目
*09:17JST 個別銘柄戦略: ブロードリーフやINESTに注目
昨日20日の米株式市場でNYダウは645.47ドル高の50,009.35ドル、ナスダック総合指数は399.65pt高の26,270.36pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,825円高の61,525円。為替は1ドル＝158.80-90円。今日の東京市場では、1対2の株式分割と26年12月期配当予想の上方修正を発表したブロードリーフ＜3673＞、東証スタンダードでは、 営業利益が前期22.2％増・今期2.3倍予想と発表したINEST＜7111＞、営業損益が前期2.76億円の赤字だが今期3.80億円の黒字予想と発表したフライト＜3753＞、営業利益が前期黒字化・今期83.7％増予想と発表した城南進研＜4720＞、26年3月期営業利益が8.5％増と第3四半期累計の1.3％増から増益率を伸ばした極楽湯HD＜2340＞、26年3月期営業利益が89.8％増と従来予想の56.2％増を上回った大同信号＜6743＞、発行済株式数の2.47％上限の自社株買いを発表した東京機＜6335＞、発行済株式数の4.40％上限の自社株買いを発表したジャストプラ＜4287＞、発行済株式数の24.06％の自社株消却を発表したウェーブロックHD＜7940＞、ユーザベースが1株1680円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したグローバルI＜4171＞などが物色されそうだ。一方、27年3月期純利益が23.4％減予想と発表したSOMPO＜8630＞、東証スタンダードでは、26年3月期営業利益が12.5％増と第3四半期累計の33.7％増から増益率が縮小した技研ホールディングス＜1443＞、営業損益が前期2.01億円の赤字・今期2.00億円の赤字予想と発表したユビキタスAI＜3858＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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